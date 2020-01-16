İlkeleri yaşatılacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 36. ölüm yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer askeri erkan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından yarıya indirilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın anıt özel defterini imzalaması ve konuşmasını yapmasıyla sona erdi.

Küçük için AKM’de tören düzenlendi...

Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 36’ncı yılı vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve bazı bakanlar da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi adına torunu Esen Küçük bir konuşma yaptı.

Esen Küçük konuşmasında, mucizelerin çalışarak, azmederek ve mücadele ederek mümkün olabileceğini gösteren Fazıl Küçük gibi bir değerin, sadece ölüm yıl dönümünde yad edilmesi halinde, Kıbrıs Türkü’nün geçmişine ihanet eden bir toplumdan farkı kalmayacağını, ancak "ne mutlu ki" bugün Dr. Küçük adına bir müze, pek çok etkinlik, okul ve cadde, kitaplar ve onu yaşatma sözü bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün sancılı yıllarında savaşlar yaşandığını, açlık yaşandığını, tehditler yaşandığını korkular yaşandığını ancak yarı yolda bırakma olmadığını, kişisel menfaatler için ayrışan fikirler bulunmadığını kaydeden Küçük, şöyle devam etti: “Dr. Küçük’ün ölümünden sonra ise; yasalarıyla, hukukuyla, haklarıyla bağımsız bir devlet vardır; var olmak için başkalarının tanınmasına ihtiyaç duymadığını, dünyaya kendini kabul ettirmek için A planı işe yaramadığında B veya C planı yapabileceğini unutan KKTC, gerilemenin ve çökmenin pençesine düştü” dedi.

Konuşmanın ardından Haydarpaşa Lisesi korusu Küçük’ün sevdiği iki türkü ve Dr. Fazıl Küçük Ağıtı’nı seslendirdi, Dr. Küçük’ün belgeseli sahnelendi ve Dr. Fazıl Küçük Oratoryosu şiir okudu.