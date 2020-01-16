“Teknolojiye ayak  uydurmak lazım”

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK)’in süt alımı ve kalite kontrol faaliyetlerini kapsayan ve 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi “ISO 9001: 2015” sertifikası aldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum personelinden oluşan ekip sertifika alımına yönelik çalışmalarına geçtiğimiz yıl Eylül ayında başladı ve Aralık ayında kurumda yapılan denetimlerde, kurumun uluslararası standartlara uygun hareket ettiği tescillendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, danışman Latif Sakar ve çalışmalara katılan kurum personelini bu bağlamda kabul etti. Bakan Oğuz ziyarette personeli kutlayarak, katılım belgelerini takdim etti.

Bakan Dursun Oğuz ziyarette yaptığı konuşmada, SÜTEK’in hayvancılık sektörü yanında, gıda güvenliği açısından da çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Oğuz, “Üreticiden alınan sütün hijyenik şartlarda ilgili yerlere teslimatıyla ve bu süre içerisinde yapılan incelemelerle ilgili yapılan bütün yetki, kontrol ve sorumluluk SÜTEK’e ait. SÜTEK, kendi içinde de denetimle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu sertifika ile beraber çalışmaların doğru yolda gittiği tescillenmiş oldu” dedi.

Bakan Oğuz, laboratuvar konusunda da kurumun iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, özellikle hellimde hijyenin önemini vurguladı. Bakan Oğuz, hellimde nihai hedefin AB’ye ihracat olduğunu, küçükbaş hayvan sütünün artırılmasına yönelik politika izlenirken, kaliteden de ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti. İşletmelerin denetimine de dikkat çeken Bakan Oğuz, “ Bu ülkede tüketilen süt ürünlerinin, kalite anlamında da gıda güvenliği açsından da üst seviyede olması gerekiyor” dedi.