Çocuklara dikkat

Güney Kıbrıs’ta, ‘Domuz gribiyle’ ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden yetkili devlet birimlerinin, teyakkuzda oldukları haber verildi. Yapılan açıklamada; 30 Aralık’tan 13 Ocak tarihine kadar sadece devlet hastanelerinde tedaviye alınan hasta sayısının 109 olduğu bildirildi. Bunların 60 tanesinin çocuk olduğunu belirten Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri, en ciddi artışın Limasol’da görüldüğünü bildirdi.

Uzmanlar, Ocak ayı sonu ile Şubat ayı başında grip salgınını artmasını beklediklerini söylerken,

Rum Tıp Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu açıklamasında, şu an önlenemez bir grip salgınından söz edemeyeceklerini savundu.

Kuzeydeki durum

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Kuzey Kıbrıs’ta da grip şikâyetleri son günlerce ciddi oranlarda artış gösterdi. Devlet hastanelerinin yanı sıra özelde ‘Domuz Gribi’ tedavisi alanlar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.

Gazimağusa Hastanesi’nde yataklı tedavi gören 124 kişiden bir kısmının grip, enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bakan Pilli ne dedi?

Sağlık Bakanı Alli Pilli, grip vakalarının normal seyrinde olduğunu, her yılın Ocak-Şubat aylarında arasında vakalarda artış yaşandığını ancak korkulacak bir durum olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın grip ile ilgili gerekli önlemleri aldığını ifade eden Pilli, ayrıca ülkemizde şu anda domuz gribi vakası görülmediğini ancak görülse dahi korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Pilli şunları söyledi: H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, artık korkulacak bir hastalık değildir. Dünya genelinde normal gripler arasında değerlendirilmektedir. Korkulan bir tür olmaktan çıkmıştır. Domuz gribi vakası dahi tespit etsek paniğe gerek yoktur.”

Pilli, grip virüsünün 65 yaş üst kişiler, kanser tedavisi görenler, diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar için tehlikeli olabileceğini belirterek, bu kişilerin korunmasının gerekli olduğunu söyledi.

Pilli, bu kişilerin iyi beslenmek, kalabalıkta dikkat etmek, hijyene önem vermek ve aşı yapmak gibi önlemler alması gerektiğini ifade etti. Pilli, bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını, hastanelerde yatlı tedavi gören kişileri aşıladıklarını açıkladı.

Domuz gribi nedir?

A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir. Kuş, domuz ve insan griplerine neden olan virüslerin bir karışımı olan H1N1 virüsü, insanlarda yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, üşüme ve titreme gibi tipik soğuk algınlığı belirtileri ile kendisini gösterir. Virüsün hızlı bir şekilde yapısal değişikliğe uğrayabilmesi nedeniyle domuz gribi başlangıçta çok tehlikeli olmayan ve hafif seyreden bir hastalık iken zamanla daha tehlikeli bir hastalık haline gelmiştir.

Domuz gribi, yediden yetmişe her yaştan insanı etkileyebilen, tehlikeli olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. H1N1 virüsü olarak da bilinen Pandemik Influenza A adlı virüsten kaynaklı olarak gelişen bu hastalık, daha önceden kuş gribi olarak bilinen grip ile insan gribinin bir karışımı olarak ortaya çıkmıştır. İlk kez Meksika'da 2009 yılında insanlarda teşhis edilen hastalığın hızlı bir şekilde dünyaya yayılarak bir salgın haline gelmesi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi alarmı verilmiştir. Temel olarak mevsimsel grip ile arasında pek bir fark olmayan bu hastalık, toplumda büyük bir kesimin daha önceden bu virüs ile karşılaşmamış ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış olması nedeniyle mevsimsel gribe oranla daha ağır bir tablo şeklinde seyretmektedir.

Domuz gribi belirtileri nelerdir?

Domuz gribi hastalığı, yani H1N1 virüsünün sebep olduğu hastalığın belirtileri, mevsimsel grip ile hemen hemen aynıdır. Kişisel özelliklere göre değişmekle beraber domuz giribi belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

• Ateş,

• Boğaz ağrısı,

• Öksürük,

• Vücut ağrıları,

• Baş ağrısı,

• Ateşe bağlı olarak üşüme en genel domuz gribi belirtilerindendir.

Bunların yanında vücutta yorgunluk ve bitkinlik, nadir olmakla beraber kusma ve ishal bu belirtilere eşlik eder. Kronik hastalığı olan insanlar veya vücut direnci düşük olan insanlar, mevsimsel gribi daha ağır geçirdiği gibi domuz gribi hastalığını da daha ağır bir şekilde geçirirler. Hastalığı daha ağır seyreden hastalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çeşitli organlarda iltihaplanmalar görülebilir. İltihabın en yaygın olarak görüldüğü organ akciğerdir. Akciğer enfeksiyonu, yani bilimsel adıyla pnömoni hastalığın ölümle sonuçlanmasına sebep olabilir. Bunun dışında astım hastalığı, H1N1 virüsü ile birleştiği zaman ileri düzey solunum yetmezliğine yol açarak yine hastalığın ölümle sonuçlanmasına sebep olabilir.