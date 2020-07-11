Paris’te Botta film keyfi

Coronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafeyi korumak için arabalı sinemanın sıklaşmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor. Sinemaseverler elektrikli botlarda oturarak film izleme keyfi yaşayacaklar. İlk yüzen sinema etkinliğinde, her biri altı kişi kapasiteli olan 38 elektrikli bot kullanılacak. Nehir boyunca 150 kadar bank da kıyıdan film seyretmek isteyenler için kurulacak.

38 elektrikli bot kullanılacak

Coronavirüs salgınından dolayı pek çok iş alanında ve etkinlikte sosyal mesafeyi korumak için yaratıcı yollar deneniyor. Arabalı sinema, arabalı konser, sokaklarda sinema etkinliklerinden sonra Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor. 18 Temmuz’da başlayacak etkinlik kapsamında sinemaseverler elektrikli botlarda oturarak film izleme keyfi yaşayacaklar. Bu film gecesi etkinliği, yaz aylarında Paris’te geçici plajlar yaratan, şehir tarafından işletilen yıllık bir program olan Paris Plages'in dönüşünü kutlamak için düzenleniyor.

Paris-Plages, Paris Belediyesi tarafından işletilen ve 2007’den bu yana her yaz şehrin merkezindeki Seine Nehri boyunca geçici yapay plajlar oluşturan bir plan. İlk yüzen sinema etkinliğinde, her biri altı kişi kapasiteli olan 38 elektrikli bot kullanılacak.

Nehir boyunca 150 kadar bank da kıyıdan film seyretmek isteyenler için kurulacak.



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 10:14