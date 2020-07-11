Türkiye'de bin 3 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı 210 bin 965 oldu

Türkiye'de son 24 saatte (10 Temmuz 2020) 1003 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1000'in altına çok yakınız" mesajnı paylaştı. Sağlık Bakanlığı, Coronavirüse ilişkin 10 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi Coronavirüs’ten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 323 oldu. Bugün toplam 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 210 bin 965 oldu. Bugünkü bin 493 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 191 bin 883’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 402, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 182 olduğu açıklandı.

Düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran’da başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı” ifadelerini kullandı.

Sokak düğünleri 14 gün yasaklandı

Bu arada Kütahya'da merkez ilçe sınırlarında yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünlerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı vurgulanan açıklamada, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığını belirtildi.

Açıklamada, toplu asker uğurlama eğlencelerine de izin verilmeyeceği kaydedildi.