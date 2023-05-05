“Eksik Şubat” ilk  kez seslendirilecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi bugün açılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışı saat 18.30’da Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Serginin açılışında Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçirilen, sözlerini Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yazdığı, bestesini Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Müzisyen Nazım Ced’in yaptığı, kayıt ve aranjesini Kazım Özalp’ın üstlendiği ve Umut Albayrak’ın seslendireceği “Eksik Şubat” isimli eser depremde kaybedilenler için ilk kez seslendirilecek.

90 katılımcının toplam 1660 fotoğraf ile katıldığı yarışmada, 34 katılımcının 89 fotoğrafı sergilenecek. Ödül heykelcikleri ile teşekkür belgeleri sergi açılışında, ödül çekleri de sergi kapandıktan sonra Kültür Dairesi’nde takdim edilecek.

Sonuçları 21 Mart’ta açıklanan yarışmanın ödül töreni 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023, 09:45