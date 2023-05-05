Yasal yetkiler  kullanılacak

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler’i kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, kendilerini kabul ettiği için Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti. Kuni, polis teşkilatının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yasaların verdiği yetkiyi kullanarak, vatandaşların can, mal ve huzurunu korumak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Kuni ve Beşerler’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, yeni atamalar yapılırken hizmetlerin devamlılığı esasıyla yapıldığını, amacın bayrak yarışını daha ileri götürmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın önemine işaret eden Töre, hem iç, hem de dış güvenliğin sağlanması için polis teşkilatına çok büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Görevleri başında olan polislere başarılar dileyen Meclis Başkanı Töre, hayatını kaybeden polislere de Allah’tan rahmet diledi.

Başbakan Üstel başarı diledi

Başbakan Ünal Üstel, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve Birinci Yardımcı Ahmet Beşerler'i kabul etti.

Açıklamaya göre, Üstel, Kuni ve Beşerler'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kasım Kuni ve Ahmet Beşerler'in görevini en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancını belirten Başbakan Ünal Üstel, "Polis Teşkilatı ülkenin güvenliği ve halkımızın huzur içinde yaşaması için görev icra ederken, bizler de hükümet olarak bu güzide teşkilatımızın eksikliklerinin giderilmesi ve daha güçlü hale gelmesi adına elimizden geleni yaparak, teşkilatımızın yanında olacağız." dedi.

