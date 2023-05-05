Gençlerin geleceği çalınıyor

KTAMS, hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığını öne sürerek, “fırsat eşitliğine aykırı olarak devlete geçici işçi statüsünde istihdam yapıldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastanelerde personel eksikliğinden kaynaklı hizmet sıkıntısı yaşandığını, buna rağmen Maliye Bakanı’nın personel alımına onay vermediğini öne sürerek, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

Bengihan, 70 tane istihdamın şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyledi.

Bengihan, her türlü belgesi olmasına rağmen, eşit puan alan gençlerin bile kadro eksikliğinden dolayı işe alınmamasına rağmen “iktidar partilerinin bayrak sallayıcılarının işe alındığını” savunarak, “Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorsunuz, umutlarını çalıyorsunuz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığı gerekçesiyle” basın açıklaması yaptı.

Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen KTAMS Yönetim Kurulu, “Partizanca ve Adaletsizce İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.



Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023, 09:40