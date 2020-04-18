Erdoğan Ergün, Sanat Müzesi için Covid-19’a karşı mücadeleyi yansıttı

Akademisyen-Sanatçı Doç. Dr. Erdoğan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı – sanatçı Doç. Dr. Erdoğan Ergün çlışması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı, “Tarih boyunca sanat üretimine engel olabilen bir durum veya olay pek görülmemiştir diyebiliriz. Rönesans dönemi de dahil bir çok sanatçı salgınlar üzerine sanat üretiminde bulunmuşlardır. Dolayısıyla bu salgın dönemi de sanatçıların üretim için ve olayları belgelendirmek adına malzemeler sunmakta. Covid-19 virüsü ile tüm dünya bugünlerde kafa karışıklığı geçiren, anlaşılmaz ani bir endişenin içerisinde. Bir virüsün insanoğlu üzerindeki yıkıcı etkilerini yaşamaktayız. Karantinalar, korku ve panikler... Günlük hayatımızda yaptığımız birçok rutinlerin aksaklığa uğraması insanın duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Sanırım etkilemeye devam edecek. Bu süreçte beni etkileyen sağlık çalışanlarının tüm dünyada başrolde oynaması ve toplumun diğer kesiminden daha fazla çalışması ve bu duruma kafa yormaları. Üstelik risk grubunda olmaları ve bu çalışmaları diken üzerinde sürdürmeleri. Bunların yanında hijyen’in ne kadar önem teşkil ettiği de ortada. Bu karantina döneminde bu duygu ve düşüncelerden yola çıkarak stencil tekniği ile sanatsal çalışmalarımı gerçekleştiriyorum ve en önemli şey sağlık diyorum…”

