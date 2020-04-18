HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun günleri bahçede geçiyor

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu “Bu süre zarfında ne yaptınız, şimdi ne yapıyorsunuz?” şeklindeki sorumuzu yanıtlarken, ailesiyle birlikte bahçeye ağaç diktiklerini ve sulama yaptığını söyledi.

Bugüne kadar herhangi bir komitede göreve çağrılmadığını belirten Büyükoğlu, hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Büyükoğlu: Evdeyim, yardım komitesine çağrılmadım. Ama gerek kaymakamlıklarla, gerekse de bir takım kurumlarla istişare halindeyiz. Benim yanlış gördüğüm bir kısım kişilerin bir şeyler yapıyor gibi görünüp (yardım) şov peşinde koşanlar var bu yanlış. Bir evde 10 paket bulgur olacağına tüpü yok, yağı yok ama bulgur var nasıl pişecek o bulgur bunu soran yok. Bana göre resmi ve tek elden yardımlar yapılmalı. Bir dağınıklık var bu böyle olmaz.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Büyükoğlu: Bu süreçte şanslıyım arkada büyük bir bahçem var. Şimdi rutin bahçemizle ilgileniyoruz. Ağaçlar ektik bakıyoruz, suluyoruz. Bugün ne yapmam gerekir diye hiç düşünmedim her gün bahçemizle ilgileniyoruz.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Büyükoğlu: Ben güzel yemek yaparım. Daha çok fırında ve kızartma olan yemekler bana ait. En iddialı olduğum yemek fırın kebabıdır. Eşim de yemeklerimi çok beğeniyor. O yüzden bu benim motivasyonumu artırıyor.

Hangi filmleri izlediniz?

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı?

Büyükoğlu: Maalesef onları yapamadım. Günü birlik haberleri takip ediyorum. İzlediğim

filmler; 7. Koğuştaki Mucize, Sintlerin Listesi.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Büyükoğlu: İnanıyorum. Gerçekçi ve panik yapmadan iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ekonomi bacağında eksiklikler var ama sağlık alanında iyi yönetildiğini düşünüyorum.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Büyükoğlu: Ben daha önce de belirttim. Çok başlılık kadar kötü bir şey yok. Herkes kendince bir şeyler yapıyor; komisyonlar kuruluyor, bunu doğru bulmuyorum. Tek yönlü yönetilmesi bilginin paylaşımları gerekiyor. Bu sıradan bir durum değildir. Herkesi bir bütün olarak toparlayıp gerekli katkıların konulabileceği tek bir kurul veya koordinasyon merkezi olmasını dilerdim ama buna rağmen fena değiliz.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2020, 14:50