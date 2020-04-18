Dünyada vakalar giderek artıyor

İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun 200 binin üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 150 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 34 bini aştı.

İspanya'da ise son 24 saatte 585 ölüm yaşandı. İngiltere'de de bir günde Covid-19 kaynaklı 847 kişi hayatını kaybetti. ABD'de son 24 saatte 2 bin 296 kişi yaşamını yitirdi.

Küresel salgında hayatını kaybedenleri sayısı 146 bin 898 bini aşarken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 184 bin 704 olarak belirtiliyor.

Wuhan'da ortaya çıkan Coronavirüs zaman içerisinde salgının ABD'nin bir numaralı düşmanı haline geldi.

'Worldometers' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vaka sayısında 678 bin 210 kişi ile ABD ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.

İtalya

İtalya'da covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede aktif Coronavirüs vaka sayısının 106 bin 607’ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 168 bin 941’e çıktığını bildirdi.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti. Trump, Twitter'dan

Covid-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip Coronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu. Diğer taraftan ülkede kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.

Wuhan ölü sayısını revize etti

Covid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını dün revize etti.

İdare, Covid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Covid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i buldu.

Fransa'da ölenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 914 artarak 168 bin 241'e ulaştığını söyledi.

Covid-19 nedeniyle 6 bin 27'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 190 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 9 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1608 artarak 34 bin 420'ye çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 761 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 478'e, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 203'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 18 bin 681 olduğunu kaydetti.



Almanya Sağlık Bakanı: Salgın yeniden kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının Almanya'da şimdilik yeniden kontrol edilebilir durumda olduğunu söyledi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirlerinin sonuç verdiğini belirtti.

Vaka sayılarındaki artışın ciddi şekilde azaldığını kaydeden Spahn, "Salgın bugün yeniden kontrol edilebilir durumda. 12 Nisan'dan sonra her gün iyileşenlerin sayısı virüsün bulaştığı kişi sayısından daha yüksek seyretti" dedi.

Spahn, Covid-19 bulaşan 130 binden fazla kişiden yaklaşık 80 bininin iyileştiğini dile getirdi.

Alının tedbirler sonucunda sağlık sisteminin de zor duruma girmesinin engellendiğinin altını çizen Spahn, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının önlemlerin dikkatli ve kademeli bir şekilde gevşetme kararı almalarından memnun olduğunu ifade etti.