Gelişmeler yakından takip ediliyor

Kıbrıs Türk tabipler Birliği (KTTB), COVID-19 hastalığının yeni bir hastalık olması sebebi ile tanı, tedavi ve izlem için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç olduğunu kaydetti ve bundan dolayı KKTC’de ‘COVID-19 Rehberi Bilim Kurulu Çalışması’ rehberi temel alınarak, tanı, tedavi ve izlem önerilerine uyulduğunu ifade etti.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı, rehberin T.C. Sağlık Bakanlığı adına bilim hocaları tarafından sürekli olarak DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellendiğini vurgulayarak, yeni gelişmelerin COVID-19 sağlık hizmeti veren meslektaşları tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.