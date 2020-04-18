Tümü negatif çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne Belediyesi'nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; özellikle vatandaşla birebir zeytin masada muhattap olan kendisine ve personeline, zabıta birimlerine, veznelerdeki tüm personele, ayrıca gıda dağıtımında görevli bulunan ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti.

Güngördü; "Yapılan bütün sonuçlar negatif çıkmıştır,yani herhangi bir personelimizin bu konuda bugün için herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Bunu da halkımızla paylaşmak istedik "dedi.

Öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı

Öte yandan Girne’de Anafartalar Lisesi ve Girne Belediyesi işbirliğinde, yardımsever vatandaşların katkılarıyla, uzaktan eğitimden mahrum olan 35 Anafartalar lisesi öğrencisine tablet ve diz üstü bilgisayar bağışında bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, başlatılan yardım kampanyası neticesinde, 20 öğrencinin evine internet, 5 adet laptop, 30 adet tablet ulaşması sağlandı.

Bağışlanan ve dağıtımı Girne Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere ulaştırılacak tablet ve diz üstü bilgisayarlar, bugün Anafartalar Lisesinde, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim edildi.