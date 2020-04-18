Örnek bir çağrı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü ile koşula bağlanan veya kapsama alınmayan bireyler için bir an önce farklı destek paketleri ile acil ve temel ihtiyaçlarının karşılamaları için çalışma yapılıp kaynak yaratılması gerektiğini belirtti.

Birlik Genel Başkanı Seran Aysal yaptığı yazılı açıklamada, devlet kaynaklarının ihtiyaç sahibi haneleri ve bireyleri daha uzun süre desteklemekte kullanılabilmesi için açıklanan kapsamda olup da, maddi olarak desteğe ihtiyacı olmayan birlik üyelerinin oluşturulan kaynağa müracaat etmemesini istedi.

Aysal, 12 Nisan tarihinde yayımlanan “Yerel İş gücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü”nün, 15 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu sonrasında destek kapsamının genişletileceğinin anlaşıldığını belirterek, “Genişletilen kapsamda, tüzükte belirlenen koşullar ve sektörlerdeki çalışan statüsündeki tüm üyelerimiz, işveren statüsünde olan üyelerimizin kadrosundaki tüm sigortalı çalışanları ve özellikle kendi namına çalışan (serbest mimar / mühendis) ve serbest meslek icra ederken kadrosunda sadece bir sigortalı çalışanı (mimar/mühendis/diğer) olan üyelerimizin de destekleneceği bilgisi paylaşılmıştır” dedi.