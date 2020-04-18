Yüzde 15’ten fazlası imkansız

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun yaptığı bir çalışmayla, fueloil fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak elektrik üretim maliyetinde yüzde 48-55 azalma olduğunu saptadığı ve bu düşüşün, koronavirüs salgınından kaynaklanan krizi hafifletmek için elektrik tarifelerine yansıtılması önerisinin hükümete iletildiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, üretim maliyetinin ortalama yüzde 70 ile 80’ini oluşturan fueloil fiyatlarında son bir yılda TL cinsinden yüzde 69 oranındaki düşüş olduğu ve bundan dolayı maliyetin de azaldığı belirtildi.

Nisan 2019’dan bu yana düzenleme yok

Açıklamaya göre hükümete yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği ve 2019 yılının Nisan ayından beri bu düzenlemenin yapılmadığı da hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun hükümete önerileri şöyle:

“1) KIB-TEK’in, üretim maliyetindeki bu düşüşü yansıtacak şekilde, elektrik tarifelerinde ayarlamalara gidilebilir.

2) Konut elektrik tarifesindeki ayarlamaya ek olarak, konutlarda kullanılan elektrik tüketiminde tasarrufu daha da teşvik etmek için, fiyatlar tüketim miktarıyla daha artan oranlı olacak şekilde güncellenebilir.

3) İşyerleri için, devlet yakıt fiyatının tümünü veya büyük bir kısmını KIB-TEK’e ödeyerek, elektrik fiyatlarındaki düşüşü yüzde 70’e kadar çıkarabilir. Bu şekilde yapmakla üretim ve istihdam artışı teşvik edilirken, hem kamu kaynakları etkin kullanılmış olacak hem de ayrım yapmadan bütün ekonomik sektörler bu indirimden faydalanacağı için sosyal adalet ilkeleri de gözetilmiş olacaktır."

“Yüzde 15'ten fazla indirim mümkün değil"

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik tarifelerinde son düzenlemenin yapıldığı 8 Nisan 2019'dan bugüne ne Kıb-Tek'in ne de AKSA'nıın ucuz yakıt alamadığı, tanklarda bulunan fuel-oilin maliyeti esas alınarak yapılan hesaplamalarla kurumun elektrik fiyatlarında yüzde 15'ten fazla indirim yapmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Kıb-Tek, 8 Nisan 2019'dan bugüne elektriğin zararına satıldığını, buna rağmen zor dönemde tüketicilere nisan, mayıs ve haziran aylarında faturalarının tümünü otuz gün içinde ödemeleri halinde yüzde 15 indirim yapılacağını hatırlattı.

Kıb-Tek'ten "Elektrikte neden %15’ten fazla indirim mümkün değil?" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, maliyet ve fiyatlarla ilgili detaylı bilgi verildi.

Tarife düzenlemelerinin yürürlükteki Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre yapıldığı kaydedilen açıklamada, fiyatın bir tonluk maliyetin değişimine bağlı olarak üç ayı geçmeyen sürelerde yeniden hesaplandığı belirtildi.