Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” isimli 15. kişisel sergisi, dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Sergi açılışında Gazi Yüksel, Sergi Küratörü Ümit İnatçı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.

Serginin açılışında, fotoğraf sanatına ilgi duyan davetliler arasında, bu yıl 100’üncü yaşını kutlayacak, Kıbrıs’ta birçok tarihi olaya tanıklık ederek fotoğraf karelerine aktaran tanınmış fotoğraf sanatçısı Mustafa Diana da yer aldı.

Gazi Yüksel açılışta yaptığı konuşmada, 41 yıldır fotoğrafla profesyonel olarak ilgilenmekte olduğunu söyleyerek, ilk sergisini 1987 yılında açtığını, “Evvel Zaman Dışında” sergisinin bir fotoğraf mühendisliği projesi olduğunu belirtti.