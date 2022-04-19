Suna ERDEN

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz hafta sonunda El-Sen ile imzaladığı mutabakat metni ciddi tartışmalara yol açtı.

Başbakan Sucuoğlu dün Meclis’te yaptığı konuşmada “Elektrikten sorumlu Maliye Bakanı’dır ama galiba telefonunun şarjı bitmişti. O nedenle Maliye Bakanına ulaşamadık” derken, Bakan Atun, kendisine ulaşıldığını ama bu belgeyi imzalamayı doğru bulmadığını açıkladı.

Muhalefetin sert eleştirilerine neden olan bu iki farklı açıklama sonrasında bir açıklama da Kıb-Tek İdari ve Mali İşler Sorumlusu Mehmet Özçelik ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan’dan geldi.

Özçelik ve Arıkan ‘ne telefon ne de mesaj yoluyla’ Bakan Atun’a ulaşamadıklarını bildirdi. Atun ise dün gece yaptığı açıklamada “Bana ulaşıldı ve ben bu metni imzalamayacağımı Kıb-Tek’in tepedeki 2 yöneticisine bildirdim” dedi.

İlk fire Meclis’te

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile El-Sen arasında imzalanan ‘mutabakat krizi’ giderek büyürken dün ardı ardına yapılan açıklamalar Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

Görüş ayrılığının ayyuka çıktığı ilk yer dünkü Meclis toplantısı oldu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, El-Sen ile imzalanan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada

Türkiye’de protokol görüşmelerinin ardından geçen Perşembe günü Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.

Başbakan Sucuoğlu, dinlenmesinin ardından Kıb-Tek’ten yetkililerin evine geldiğini, Teknecik Santrali’nin kapanması kararının alındığını kendisine aktardığını anlattı.

Sucuoğlu, ülkenin karanlıkta kalması tehlikesi üzerine, metin hakkında, “Benim yetkimde değil. Biz buna imza atarız ama yaymayın. Pazar günü de bu düzenlensin” dediğini açıkladı.

Bakana ulaşılamadı

İmzayı attığı anda haberin ülkede patladığını ifade eden Sucuoğlu, “Ya riske girecektik ya da ülkenin karanlıkta kalmasına müsaade edecektik” dedi.

Güneyin de elektrik veremeyeceğini söylediğini dile getiren Sucuoğlu, bir otelde elektrik kesintisi nedeniyle yaşananları da anlattı.

İmzalamam denildiği anda işin boyutunun dramatik hal aldığını kaydeden Sucuoğlu, “Ya beni ilgilendirmez diyecektik. Ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. Ben imza atmam diyen varsa da saygı duyarım. Yapmayabilirdik. 1-2 gün sürebilecek karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım” dedi.

Başbakan Sucoğlu, kendisine "Maliye Bakanı'na ulaşılmadı" dendiğini ifade ederek, "Eğer bana yanlış bilgi verildiyse bu da soruşturma sebebidir" dedi.

Atun: Bana ulaştılar

Sucuoğlu’nun ardından konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını söyledi.

Atun, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" dedi."

“Başbakan, Maliye Bakanı'na ulaşılmadı dedi ancak bana ulaşıldı" diyen Atun, anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını ifade etti.

Kıb-Tek: Ulaşamadık

Mecliste yaşanan polemik dün akşam saatlerinde Kıb-Tek yetkililerinin yazılı açıklama yapmasıyla sürdü.

Kıb-Tek İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ile Yönetim Kurulu üyesi Özgür Arıkan tarafından yapılan açıklamada Bakan Atun’a “kesinlikle” ulaşılamadığı ifade edildi.

Bakan Atun’a ulaşılamadığı için bahsi geçen anlaşmanın Başbakan Sucuoğlu tarafından imzalandığı belirtildi.

Arıkan ve Özçelik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sendikanın ülkeyi karanlığa boğacağının anlaşılması üzerine Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen Kıb-Tek İdari ve Mali Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik gerekli temasları sonrasında sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’e Sayın bakandan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakana aktarılmıştır. Sayın Başbakan, “Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır” cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin Cumartesi günü imzalanmıştır.”

Atun’dan ikinci açıklama: Mesajla ulaştılar

Kıb-Tek yetkililerinin yaptığı açıklamaya Bakan Atun’dan anında cevap geldi.

Sunat Atun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başbakanın bilgisi dahilinde bana Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaşıldı” dedi.

Bakan Atun yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Şu saatlerde basına servis edilen haber üzerine halkımızı aydınlatmak istiyorum. El-Sen ile Başbakanın yaptığı anlaşma maddeleri bana Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa olsun kendilerine doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler şöyle meydana gelmiştir; Kıb-Tek yöneticileri bana geçen Cuma günü mesaj göndererek Başbakan’ın bilgisi dahilinde El-Sen’le bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına gelindiğini uygun bulmam halinde bu anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise El- Sen’le bu aşamada bu içerikte bir anlaşmayı doğru bulmadığımı ve imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma hem de 16 Nisan Cumartesi günü Kıb-Tek’in en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim. Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım.”

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022, 09:57