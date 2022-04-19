Bunun adı çılgınlık

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, elektrikte indirimli tarifenin uygulanmayacağını öğrendiklerini belirterek, tüketicileri “isyan noktasına” getiren astronomik tarifelere hükümetin bir çözüm üretmesi çağrısında bulundu, aksi halde hükümetin istifa etmesini talep etti.

Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıb-Tek nisan ayı zamlı elektrik faturalarının astronomik olmasına gelen tepkileri dikkate alan Başbakanın Türkiye ziyareti öncesi açıkladığı indirimli elektrik tarifelerinin uygulanmayacağı öğrenilmiştir. Tüketicilerin bugünkü tarifelerde bile mum ışığında yaşamak zorunda bırakıldıkları bir ortamda elektrik ücretlerine %300 oranlarına varan zamlı tarifelerin uygulanmasını Konfederasyonumuz ekonomik ve sosyal yaşam için bir yıkım ve çılgınlık olarak görmektedir” denildi.

Işık, açıklamasında, “Bu fahiş zamlar karşısında tüketicilerin ne sabrının ne de karşılayabileceği ekonomik gücünün olduğunu” belirterek, “Tüketicilere zamlı veya zamsız faturalarını ‘elektrikleri kesilecek, gecikme zamları uygulanacak’ olsa da ödememeleri için çağrı yapmaktadır” dedi.

Kıb-Tek Özelleştirilsin

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek’in) özelleştirilmesi gerektiğini savundu.

Işık, yazılı açıklamasında, “Derneğimiz ekonomik örgütlerin Kıb-Tek’in özelleştirilmesi taleplerini dikkate alması için hükümete acil çağrıda bulunmaktadır” dedi.

Işık, ülkenin elektrik çıkmazından çıkışının ancak Kıb-Tek’in özelleştirilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.