Güzel bir adım atıldı

KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun vatandaşlık kazanmasını düzenleyen “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul etti.

Meclis Genel Kurulu, önerinin kabulünün ardından dünkü çalışmalarını tamamladı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu. Öztürk, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından hazırlanarak komiteye getirilen yasa önerisinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, yasa önerisi üzerine söz alarak, bu yasa önerisi ile sosyal devlet olma anlayışının daha da ileriye götürüleceğini ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

Fazilet Özdenefe de, Canaltay ve komite üyelerine teşekkür etti, bu yasa önerisiyle, yasadaki hak ihlali ve anomalilerden birinin düzeltildiğini söyledi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis’te tartışmalar yerine yasa çalışmaları yapmanın önemine işaret ederek, Yurttaşlık Yasası’nda bir maddelik değişiklik yapıldığını, evlat edinilen çocukla, kan bağı olan çocukların yaşadığı anomalinin ortadan kaldırıldığını, bu konuda doğru bir adım atıldığını kaydetti. Baybars, Yurttaşlık Yasası’nın da tümden elden geçirilmesinin gerekliliğine değindi, kendi bakanlığı döneminde bu konudaki çalışmanın sonuçlanamadığını kaydetti ve bu konuda hükümete çağrı yaptı.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, yasa önerisi üzerine söz alarak, bu yasa önerisi ile sosyal devlet olma anlayışının daha da ileriye götürüleceğini ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

Yasa önerisiyle ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, yasa değişikliğinin uzun zamandır arzu edilen bir adım olduğunu ifade ederek, komiteye teşekkür etti. Taçoy, bu gibi gençlerin geleceğini etkileyen yasaların daha hızlı ele alınması konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını, gündemlerinde çocuklarla ilgili başka yasalar da bulunduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin oy birliğiyle onaylanmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.