‘Corona’ hafifledi

Adanın her iki kesiminde bazı Coronavirüs tedbirleri kaldırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulamada olan bazı kuralların kaldırdığını açıkladı.

Buna göre, ülkeye girişlerde Güvende Kal Uygulaması aranmayacak. Yurt dışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kurallar kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verildi.

Kapalı alan eğlence merkezlerine girişte, aşısız kişilerin son 24 saat içinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde Adapass sorgulaması devam edecek.

Kapalı alan tanımına giren yerler şöyle sıralanıyor:

Bar, club vb., casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber, kuaför, güzellik salonları, SPA merkezleri, dövme salonları, gece kulüpleri, restoranlar,cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine giriş.”

Covid -19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.

Güneyde ‘Safepass’ dönemi bitti

Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüse karşı mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerde esnemeye gidilmesiyle birlikte, “Safepass” uygulaması dünden itibaren perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırıldı.

Bunun yanı sıra “Cyprus Flight Pass” uygulamasının da dün itibarıyla sona erdi.

Althia gazetesi 2 Mayıs itibarıyla öğrencilerin, okullara döndükleri zaman 48 saatlik antijen testlerini göstermek zorunda olacağı ancak testlerin geçerlilik süresinin 7 gün olacağını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Güney Kıbrıs’a gelecek yolcular, belirli önkoşulları yerine getirmesi gerektiğini ancak aşılı veya hastalığı geçirip, iyileşen yolcuların, Avrupa dijital veya üçüncü ülkelerin aşı kartlarına sahip oldukları sürece herhangi bir test göstermeden girebilecek.

Aşılı olmayan ve hastalık geçirdiğine dair belgesi olmayan kişiler ise 72 saatlik PCR veya 24 saatlik antijen testle ülkeye giriş yapabilecek.

Gazete 12 yaş altındaki çocukların test zorunluluğuna buna tabi olmayacağını da belirtti.

Ada içi geçişlerde pandemi tedbirleri kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi, pandemi kapsamında adadaki geçiş noktalarında talep edilen belgelerin hiçbirinin bugünden itibaren talep edilmeyeceğini duyurdu.

Yapılan duyuruda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, salgının durumuna bağlı olarak geçişlerdeki önlemlerin sabah 09.00’dan itibaren kaldırılması görüşünde olduğu belirtildi.

Duyuruda, komitenin, Covid-19 salgının her iki taraftaki durumunu değerlendirmeyi sürdüreceği, tarafların iki haftada bir karşı tarafa bilgi vereceği ve buna göre düzenlemelere gideceği kaydedildi.