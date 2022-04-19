Meclis’te seviye yerlerde

Meclis'te Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla (Kıb-Tek) ilgili tartışmada, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Erkut Şahali arasında gerilim yaşandı.

Taçoy'un Şahali’ye hitaben "Dünyanın en ahlaksız insanı sensin" derken, Meclis Başkanı Zorlu Töre bu sözlerin tutanaklarından çıkartılmasını istedi. Tartışma sırasında "yalancısınız" sözleri de dikkat çekti.

Tartışma nasıl başladı

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı mecliste söz alarak muhalefete seslendi, "İki kelam da bu sendikalar için ediniz" dedi, "Borcu olmayan kurumların elektriğini kanunsuz bir şekilde kesen, çitleri atlayarak bunu yapan sendikalara karşı dik duralım" şeklinde konuştu.

Arıklı, santrallerin bakımlarının "geçmiş dönemde" yapılmadığını söyledi. Bu sözler üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Hangi dönemde yapılmadı?" diye sordu. "Hasan Taçoy döneminde mi yapılmadı? Çünkü bizim dönemimizde yapıldı" şeklinde konuştu.

Bu durumda Arıklı'nın, Hasan Taçoy’un döneminde jeneratörlerin bakımının yapılması gerektiği gibi yapılmadığını söylediğini savunan Erhürman, Kıb-Tek’in bu duruma gelmesinde bir süreç yaşandığını belirtti.

Hiçbir şeyi bilmen Erkut…

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yerinden söz alarak, El-sen ile kendi döneminde 4 maddelik protokol imzalandığını hatırlattı ve "4 maddelik protokolün 3 maddesinin hemen hemen hepsi hazırdı” dedi.

Santral alımıyla ilgili de kendisi gittikten sonra Erhan Arıklı’nın 2x25 megavatlık için anlaşma imzaladığını belirten Taçoy, 4’üncü maddeye ise hiç dokunulmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden, “Sizin imzaladığınız 2x25 anlaşması değildi” demesi üzerine Taçoy, “2x25… Sendikayla biz onu aramızda konuştuk hallettik” şeklinde konuştu.

Taçoy’un, “Hiçbir şeyi bilmen Erkut...” sözleri üzerine, Taçoy ile Şahali arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

Taçoy'un Şahali’ye hitaben "Dünyanın en ahlaksız insanı sensin" derken, Meclis Başkanı Zorlu Töre bu sözlerin tutanaklarından çıkartılmasını istedi.

Tartışma sonrası konuşmasına devam eden CTP Genel Başkanı Erhürman, “Eğer bu Meclis’te 'yalancı' demek serbest ise sabahtan beri boşuna edebimize sığınıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022, 09:58