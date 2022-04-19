Para trafiği  araştırılıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen Fason Operasyonu’nda ele geçirilen 38 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 12 gram kokain ve yüklü miktardaki parayla ilgili çift yönlü soruşturma sürüyor.

Narkotik ve mali şube ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada operasyonda ele geçirilen 38 bin Euro’nun kaynağı araştırılıyor.

Zanlılar Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, bir süre önce Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason Operasyonu başlattıklarını; pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Mehmet Atakan Alır isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi.

Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 11 gram kokain, öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22 bin 865 TL, 520 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta ise bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını belirtti.

Kuzeyden güneye para transferi

Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, son 7 aydır kuzeyde para toplayıp güneydeki şahsa gönderdiğini söyledi.

Polis, son olarak Baba’dan 38 bin euro almaya gelen Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen para miktarının oldukça yüksek olduğunu, Mali şubenin de soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı.

Polis, toplanan ve güneye gönderilen paraların kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi. Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onayladı.