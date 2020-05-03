GAÜ’deki online etkinliğe katılan İlker Ayrık, sinema ve tiyatro gündemine dair açıklamalarda bulundu

GAÜ’deki online etkinliğe katılan İlker Ayrık, koronavirüs dolayısıyla duraklama dönemine giren sinema ve tiyatro gündemine dair açıklamalarda bulunduGAÜ’deki online etkinliğe katılan İlker Ayrık, koronavirüs dolayısıyla duraklama dönemine giren sinema ve tiyatro gündemine dair açıklamalarda bulundu

Sektör kötü etkilendi

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Akademik Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen online etkinliklerine konuk oldu.

Ayrık, online etkinlikler kapsamında, çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen ve GAÜ’nün de sponsorluğunu üstlendiği “Müstakbel Damat” filmi, “Yaparsın Aşkım” yarışması, koronavirüs dolayısıyla duraklama dönemine giren sinema ve tiyatro gündemine dair açıklamalarda bulundu.

GAÜ’nün sponsorluğunu üstlendiği, çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen “Müstakbel Damat” filminin vizyona gireceği 13 Mart tarihinde Koronavirüs olaylarının ülkede patlak vermesi ile ara verildiğini, durumlar düzeldikten sonra güzel bir gala ile vizyona gireceğini belirtti.

Gelecek ve kariyer planlarından bahseden Ayrık; “Televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptım. Dizi projeleri iş yükü bakımından zorlu bir süreçtir. Ben biraz daha stüdyo tarafında kalıp televizyon kariyerine sunucu olarak devam edip, oyunculuk hayatıma tiyatro ve sinema ile devam etmek istiyorum” dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla duraklayan dizi, sinema ve tiyatro ile alakalı açıklamalarda bulunan Ayrık; “Tiyatro, sinema ve dizi dünyasında ki çalışanlar gündelik kazançları ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu Korona virüsünden dolayı verilmiş ara bu sektörlerin emektarlarının bağrına vurulmuş bir hançer gibi oldu. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Ama nasıl toparlanacağını da bilmiyorum. Pervasız Yapım ve Pervasız Tiyatro olarak uzun zamandır iyi bir proje yapmak için fırsat kolluyorduk. Haldun Taner ve Yalçın Tura’nın ölümsüz eseri olan “Keşanlı Ali Destanı” oyununa çalıştık. Tam her şey hazırken, koronavirüs engeline takıldık. Durumun gidişatına göre sonbahara veya yılbaşına doğru tekrar perdelerimizi açmak istiyoruz” dedi.



Öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Tiyatro okuyan, oyunculuk ile ilgilenen öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Ayrık; “Tüm mesleklerde olduğu gibi sinema, tiyatro, resim gibi güzel sanatlar; tutku olmadan yapılacak şeyler değil. Bir şeye tutkunsanız onun peşinden gidersiniz; onu öğrenirsiniz, gelişirsiniz, en iyisini yaparsınız, en iyisini yaparsanız da para kazanırsınız. İçinizden ne geliyorsa, neyi seviyorsanız onu yapın” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2020, 12:19