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İlmek ilmek işlendi

Akçaylı kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergide en çok ilgiyi nakışla yapılan Atatürk portresi çekti

İlmek ilmek işlendi

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde kadınların ürettiği ürünler sergilendi.  Köy Kadın Kursu tarafından düzenlenen sergide en çok ilgiyi, nakış işlemesiyle yapılan Atatürk portresi çekti.
Serginin açılışını köy muhtarı Uğur Dereliköylü,  Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan yaptı. 
Sergide el işleri, ipek dokumalar, nakış ve farklı el sanatları yer aldı.

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