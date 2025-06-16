Ortak proje hazırlanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un, “sınırsız bir Lefkoşa” için, Lefkoşa’nın aşamalı olarak yeniden birleşmesi ve iki toplum arasında güven inşası hedefiyle bir dizi ortak proje ve eylemler yürüttüğü bildirildi.

Haravgi bu konuda Harmancı ve Pruncos’un söylediklerini aktardığı haberine, “’Sınırsız’ bir Lefkoşa İçin Güçlerini Birleştiriyorlar” başlığını attı.

Gazeteye göre, “Her ikimiz de Kıbrıs’ı ve Lefkoşa’yı seviyoruz” diyen Pruncos, Lefkoşa Türk ve Rum belediyeleri arsında mükemmel bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana aralarında “Samimi bir diyalog” kurduklarını belirttiği Harmancı için “Kıbrıs sorununun çözümüne ve ülkenin yeniden birleştirilmesine gerçekten inanıyor” diyen Pruncos, bazı düşük politika konularından başladıklarını ve kısa süre önce AB’nin katkısıyla Lefkoşa’nın çevresinde sürdürülebilir bir koridor kurularak Kanlıdere'nin, ara bölge ve KKTC’deki bölümlerinin yenilenmesi konusunda sonuç aldıklarını anlattı.

Pruncos, çevre, iki toplumlu güneş parkı kurulması, Ara bölgedeki noktaların geliştirilmesi, enerji ve atıklar gibi birçok iş birliği alanı ve olanağı bulduklarını söyledi.

Kanlıdere ile başlangıç

Harmancı ise; siyasi iklim olumsuz olsa dahi iki belediyenin, projeleri uygulamak için iş birliği yaptığını doğrulayarak, AB finansmanı ile Kanlıdere projesine başladıklarını anlattı. Projeyi “Güney’den Kuzey’e uzanan yeşil koridor ve iki toplumu kaçınılmaz olarak yaklaştıracak ortak bir kamu alanı oluşturacak dönüm noktası” olarak niteledi.

İki belediye başkanının Lefkoşa’nın doğusunda yeni bir geçiş noktası açılmasını desteklediğini yazan gazete, Harmancı ve Pruncos’un 5’inci Kıbrıs Forumu’nda, Haspolat’ta ortak atık işleme tesisi kurulmasıyla ilgili Lefkoşa Master Planı’nın gözden geçirilmesini ve güncellenmesini önerdiğini yazdı.

Habere göre Pruncos, Ada’nın resmi dillerinden olan Türkçe’nin önemini ve Lefkoşa’nın Rum kesimini ziyaret eden Kıbrıslı Türklerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkçe tabela sayısının artırılmasına destek verdi.



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025, 09:51