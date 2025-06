Tedavi altına alındı

Pamuklu - Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. KA 784 plakalı aracıyla Pamuklu istikametinden Gazimağusa yönüne doğru seyreden 37 yaşındaki İsmail Hassan Azimkar, sola meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak toprak sete ve ardından taşa çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü İsmail Hassan Azimkar, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alkollü sürücü kazaya yol açtı

Bir başka kaza da Girne-Tatlısu anayolunda meydana geldi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza saat 07.00 sıralarında, anayolun 9-10’uncu kilometreleri arasında meydana geldi. Yusuf Can Kaymak (24), 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YP 452 plakalı motosikletle Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun solundan çıkarak bankete düştü. Kazada sürücü Yusuf Can Kaymak ile motosiklette yolcu olarak bulunan Pelin Seyhan (23) yaralandı. Her iki yaralı da Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavilerinin ardından gözetim altına alındı.