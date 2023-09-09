İzleyenlerden tam not aldı

Ömer KADİROĞLU

Girne Tiyatro Su ekibi Pygmalion adlı oyunla Kıbrıs'ın güneyinde tiyatro severlerle buluştu. Paravasi Tiyatrosunun bu yıl 17'ncisi düzenlenen Tiyatro Festivalinin final gecesine katılan Girne Tiyatro Su ekibinin sahnelediği oyun ayakta alkışlandı. Burçhan Göze'nin yazdığı, Derman Atik ve Cenk Gürçağ'ın yönetmenliğini yaptığı oyunun sonunda Festival Organizasyon ekibi tarafından Derman Atik'e tiyatro ve barış adına yaşamı boyunca gösterdiği çabaya vurgu yapan kısa bir belgesel sunumu yapıldı. Gece sonunda Derman Atik'e Tiyatro Onur Ödülü takdim edildi.

Ekip 15 Eylül'de Girne’de sahne alacak

Girne Tiyatro Su ekibi Pygmalion “Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu 15 Eylül'de Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Fest kapsamında Girne Amfi tiyatroda saat 21.00’de ücretsiz olarak sahne alacak.

