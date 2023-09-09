50 bin TL nakit 600 bin kefalet

İskele - Ercan Anayolu üzerinde geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen trafik kazası sonucunda polis memuru Ercan Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan Soheil Elmasry (E-52) dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cambaz’ın halen uyutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının polis hücresinde kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı toplam 600 bin TL kefalet senedi imzalanması ve 50 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla serbest bırakıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevi polis memuru, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Soheil Elmasry’in yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (E-49) yönetimindeki motosiklete çarpıştığını anımsattı.

Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Cambaz’ın halen hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.