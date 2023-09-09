banner564

Şaka değil gerçek

4 Euro ile Kıbrıs’ın güneyinde bir kilo, kuzeyinde 3, Mersin’de ise 40 kilo domates alınıyor

Şaka değil gerçek
banner598

Raif DOĞRU

Kıbrıs’ın her iki kesiminde sebze ve meyve fiyatlarında meydana gelen artışlar, halkın tepkisine yol açıyor. Güneyde bir kilo domatesin 4 Euro, salatalığın ise 3 Euro’ya satılması gazetelerin manşetlerine taşınırken, kuzeydeki marketlerde dün domates ve salatalığın kilosu 42 liradan satıldı. Mersin halinde ise dün domates ve salatalık fiyatı 2 ile 4 lira arasında değişiyordu.
Kuzey Kıbrıs’taki hükümetin, Türkiye’den ithalatın yolunu açması halinde tüm sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini belirten ekonomik çevreler, böylesi bir durumda güneyden alış-veriş için gelenlerin sayısında patlama yaşanacağını, bunun her iki topluma da fayda sağlayacağını söylüyor. Ancak; KKTC hükümetleri ‘yerli üretimi koruma’ iddiasıyla ithalatın önünü bir türlü açmıyor.
Kıbrıs’ın her iki kesiminde sadece sebzede değil, meyve fiyatlarında da önemli artışların olduğu görülüyor. Güneyde üzümün kilosu yaklaşık 4 Euro’ya, kuzeyde ise 100 TL’ye satılıyor. Mersin halinde ise fiyatlar 3 ile 8 TL arasında değişiyor. 
Bu durumda Kuzey Kıbrıs’ta bir kilo üzüm fiyatına Mersin’den 12 kilo almak mümkün.

Dünkü fiyatlar

Kuzey Kıbrıs                                   Mersin
Domates  ve salatalık 41.95           1.8 ile 3.5 TL
Kabak: 24.45                                  2.4 TL
Biber:   26.45                                  2.2 ile 3.8
Patlıcan: 20.45                                1.95 ile 3 tl
Elma: 49 TL                                   4 ile 11 TL
Üzüm: 100 TL                                3 ile 8 TL
Karpus: 18.75                                 1.5 ile 5 TL
Şeftali: 74.90                                  3.6 ile 7 TL 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bozok tutuklandı
Bozok tutuklandı
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner474