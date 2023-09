Şaka değil gerçek

Raif DOĞRU

Kıbrıs’ın her iki kesiminde sebze ve meyve fiyatlarında meydana gelen artışlar, halkın tepkisine yol açıyor. Güneyde bir kilo domatesin 4 Euro, salatalığın ise 3 Euro’ya satılması gazetelerin manşetlerine taşınırken, kuzeydeki marketlerde dün domates ve salatalığın kilosu 42 liradan satıldı. Mersin halinde ise dün domates ve salatalık fiyatı 2 ile 4 lira arasında değişiyordu.

Kuzey Kıbrıs’taki hükümetin, Türkiye’den ithalatın yolunu açması halinde tüm sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini belirten ekonomik çevreler, böylesi bir durumda güneyden alış-veriş için gelenlerin sayısında patlama yaşanacağını, bunun her iki topluma da fayda sağlayacağını söylüyor. Ancak; KKTC hükümetleri ‘yerli üretimi koruma’ iddiasıyla ithalatın önünü bir türlü açmıyor.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde sadece sebzede değil, meyve fiyatlarında da önemli artışların olduğu görülüyor. Güneyde üzümün kilosu yaklaşık 4 Euro’ya, kuzeyde ise 100 TL’ye satılıyor. Mersin halinde ise fiyatlar 3 ile 8 TL arasında değişiyor.

Bu durumda Kuzey Kıbrıs’ta bir kilo üzüm fiyatına Mersin’den 12 kilo almak mümkün.

Dünkü fiyatlar

Kuzey Kıbrıs Mersin

Domates ve salatalık 41.95 1.8 ile 3.5 TL

Kabak: 24.45 2.4 TL

Biber: 26.45 2.2 ile 3.8

Patlıcan: 20.45 1.95 ile 3 tl

Elma: 49 TL 4 ile 11 TL

Üzüm: 100 TL 3 ile 8 TL

Karpus: 18.75 1.5 ile 5 TL

Şeftali: 74.90 3.6 ile 7 TL