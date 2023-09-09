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Bizim taraf uykuda

Rum yönetimi, kara sınır kapılarında geçişlerin rahatlaması için ek önlemler alıyor

Bizim taraf uykuda
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 Kara sınır kapılarında yaşanan yoğunluğu dikkate alan Rum İçişleri Bakanlığı’nın bir dizi önlem üzerinde çalıştığı ve personel takviyesini gündemine aldığı bildirildi.

   Alithia gazetesi, toplantıda geçiş kapılarına personel takviyesi ve burada görev yapan personelin ek mesai yapması gibi seçeneklerin değerlendirilmesinin beklendiğini yazdı.
   Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın yaptığı açıklamada, halkın geçiş kapılarında çektiği zahmetten dolayı özür dilediklerini ve Muhaceret Dairesi ile birlikte sürekli durum değerlendirmesi yaparak, geçiş kapılarının normal işleyişi için gereken eylemleri yerine getireceklerini ifade ettiğini yazdı.
   Özellikle Lefkoşa’nın Metehan sınır kapısında yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için KKTC’nin de etkili önlemler alması, muhaceret hizmetlerini kolaylaştırması gerekiyor. 

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