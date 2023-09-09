Kaçak yaşam önlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, amacının ceza kesmek değil, sorun çözmek olduğuna işaret ederek, paydaş bakanlıkla birlikte kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını genel bir işçi affı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik bir bakanlık olmasının yanı sıra birebir insanla temas eden bir bakanlık olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, ülke gündemini kurultaylarla meşgul etmek yerine çözüm bekleyen sorunlara odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının 2024 yılının ekim ayında olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, "Halk sorunlarına hızlı çözüm bekliyor. Bu sorunları çözebilecek yegane parti de UBP’dir’’ ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışı çalışma yaşamına müdahale edeceğim"

Sadık Gardiyanoğlu, kayıt dışı ekonomiyle ilgili 2 toplantı yapacağını, yasaklamanın çözüm olmadığını, soruna çözüm bulmanın önemli olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, ülkede çalışma yaşamında inşaat, hizmet ve üretim sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacı olduğunu söyledi. 6 Şubat depremi sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden yapılandırmaya girdiğini kaydeden Gardiyanoğlu, “Kıbrıs’ta olan iş gücünün birçoğu oraya kaydı. Burada da devam etmesi gereken sektörler var. Kalifiye eleman açığımız 3’üncü dünya ülkesinden gelenlerle kapatılmaya çalışılıyor. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren kayıt dışı çalışma yaşamına müdahale edeceğimi söylüyorum...” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının doğumdan ölüme her kesime dokunan bir bakanlık olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, omuzlarında ciddi bir sorumluluk olduğunu belirtti. Gardiyanoğlu, “Yasaya göre, bakan, bu ülkedeki kimsesiz çocukların babası, şiddete uğramış kadınların ve 40-50 derece sıcağın altında ter döken işçinin koruyucusudur...” şeklinde devam etti.

“Amacım ceza kesmek değil sorunu çözmek”

Amacının ceza kesmek değil, sorunu çözmek olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, önümüzdeki ay içinde ilgili paydaş bakanlıkla birlikte genel bir işçi affı çıkarılacağını ve bu afla kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, işçinin kaçak cezasını ödeyeceğini fakat nerede çalışacağını bakanlığa ispatlayarak, sosyal güvence çatısı altına alınacağını söyledi. Gardiyanoğlu, çözüm odaklı ilerlediklerini belirtti.

“Asgari ücretli maaşı daha sık düzenlenecek….”

Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücret konusuna da değinerek, asgari ücretle ilgili çalıştıklarını ve ayak üstü sohbetlerinde ortaya attığı düşüncelerin işverenler ve sendikalardan olumlu sinyal aldığını söyledi.

Asgari ücretin artmasıyla hayat pahalılığının da artacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Asgari ücretli maaşının daha sık düzenlenmesi üzerine çalışıyorum” dedi.

“Aynı markete giriyoruz, aynı yerde çocuklarımızı okutuyoruz, kıyafetleri aynı yerden alıyoruz” diyen Gardiyanoğlu, alternatif olmadığını, herkesin aynı yerlere gittiğini söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi 12 yıldır devam ediyor

Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin 12 yıldır devam ettiğine işaret ederek, 4-5 ay önce hırsızlık yapıldığını ve 300 bin sterlinlik zarar olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, güvenlik ihalesine çıkıldığını ve binada artık güvenlik görevlisi olacağını dile getirdi.

Merkez Bankası’nın proje için 450 bin sterlin ayırdığını, çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Gardiyanoğlu, 2024’ün başında Engelsiz Yaşam Evi’ni açacaklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023, 01:01