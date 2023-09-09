Bozok tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri, önceki akşam düzenlediği operasyonda 35 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde buldu, mesele kapsamında Serkan Bozok isimli zanlıyı tutukladı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 7 Eylül 2023 tarihinde 18.40’ta aldıkları bilgide, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve aracı ile kalliland bölgesinde bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.

Zanlıyı kalliland bölgesinde tepit ettiklerini ve yapılan arama sonucunda, ön koltukta 3 ayrı poşette 3 gram, arka koltukta ise kavanoz içerisinde 32 gram olmak üzere toplamdan 35 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.