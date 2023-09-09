Asfalt kaplama yapılacak

Karayolları Dairesi, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arasındaki yolun yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile bugünden itibaren 22 Eylül’e kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “K.K.T.C Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Balanan - Yenierenköy Yolu yapım İşleri kapsamında, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile 9-22 Eyül tarihleri arasında konu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik ek’te belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlanabilecektir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

Güzelyurt ve İskele’de bazı yollar yarın kapalı olacak

Öte yandan Güzelyurt ve İskele’de bisiklet ve triatlon yarışları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt’ta bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışları yapılacak.

Açıklamada, Güzelyurt’taki bisiklet yarışının, 08.30-11.30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacağı belirtilerek, yarışı süresince söz konusu yol güzergahının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağı duyuruldu. Triatlon yarışının ise, 07.00-12.00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel önündeki çember arasındaki yol güzergahında yapılacağı belirtilen açıklamada, “Triatlon yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.