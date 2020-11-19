“Kaybolan Yorganlarımız ve Ustalarımız” sergisi ziyarete açıldı

Akademi Sanat Derneği’nin ‘Kaybolan Kültürlerimiz Projesi’ kapsamında “Kaybolan Yorganlarımız ve Ustalarımız” sergisi, önceki akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.

Yapılan açıklamaya göre; açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Üçok, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ile çok sayıda katılımcı katıldı.

Açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan sergide, tamamı orijinal olan ve el emeği ile yapılan yorganlar sergileniyor.

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, Akademi Sanat Derneği olarak herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, “Yolu sevgiden geçen herkes Akademi Sanat Derneği’ne gelsin” sloganı ile hareket ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasının başında geçmişi geleceğe taşımak için böyle bir organizasyonu yapan Akademi Sanat Derneği’ni kutlayarak, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 11:01