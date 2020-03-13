Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Ukraynalı sanatçıların sergisi açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için,Ukraynalı sanatçılar İhor Yurchenko, Solomiia Dorosh, Kateryna Ocheredko, Tetiana Ocheredko, Mykhailo Drimailo ile Kazakistanlı sanatçı Georgiy Makarov ve Tacikistanlı sanatçı Pairav Gulov’a ait toplam 248 eserden oluşan yedi sergi açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, sergiler 20 Mart 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonlarında ziyaret edilebilecek

Sergiye Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.Suatİ.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tacikistanlı Sanatçı Pairav Gulov, Ukraynalı Sanatçılar Mykhailo Drimailo, Tetiana Ocheredko, Kateryna Ocheredko, Solomiia Dorosh, İhorYurchenko ve Kazakistanlı Sanatçısı GeorgiyMakarov birer konuşma yaptı.