Eylemler belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir heyet Genel Sağlık Sigortası hazırlıkları çerçevesinde Türkiye’de bir dizi temaslarda bulundu.

Verilen bilgiye göre, temaslar Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan “Genel Sağlık Sigortası Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında yapıldı.

Heyet Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortası tescil, sağlık yazılımları ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile ilgili bilgi aldı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede iki kurum yetkilileri tarafından hazırlanan ortak çalışma ve eylem planının detaylandırılması ve kısa vadede yapılacak eylemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da yapıldı.

5-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Efsun Kaşif Salel, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Sosyal Sigortalar Dairesi Hukuk Danışmanı Özlem Çalıcıoğlu Başbuğ yer aldı.