Haziran’da son bulur

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Corona virüs dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da Corona virüs bilançosu artıyor.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükselirken İspanya'da da bir günde en yüksek ölüm sayısı bildirildi.

Ülkede corona virüsten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi.

İngiltere'de can kaybı 10'a çıktı. Çekya'da olağanüstü hal ilan edildi. 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanı corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle sona ereceğini söyledi.

İtalya'da 1016 ölüm

İtalya'da yeni tip Corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 1016'ya yükseldi.

İspanya’da ölü sayısında yüzde yüze yakın bir artış meydana geldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle ölü sayısının 47'den 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 968'e yükseldi.

Bu arada İspanya'da Cinsiyet Eşitliği Bakanı Irene Montero'da corona virüs tespit edildi. Yetkililer, tüm bakanlara corona virüs testi yapılacağını duyurdu.

Çekya'da olağanüstü hal

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkede artan corona virüs vakalarına önlem olarak 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Çekya'da şu ana kadar 94 vaka bildirildi. Corona virüsten nedeniyle ölüm bildirilmedi.

Almanya'da vaka sayısı 2 bini aştı

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da vaka sayısı 2078'e yükseldi. Ülkede daha önce corona virüs kaynaklı üç ölüm bildirilmişti. Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172’ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Covid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

İran’da ölü sayısı 429'a yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık bakan yardımcısı iyileşti

İran'da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

ABD'ye seyahatler 30 gün askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

İtalya'da bilanço büyüyor

İtalya’da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.

Salgın Haziran’da bitecek

SARS'ı keşfeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Cong Nanşan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Cong, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Salgının zirve dönemi geçti

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü Mi Fıng da şu an itibarıyla Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti. "Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı. Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen corona virüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.