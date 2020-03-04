LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen gecede, LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler bir araya gelerek kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı buldular. Gecede, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile farklı ülkelerden öğrencilerin defile ve dans gösterileri yer aldı. Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecede büyük beğeni toplarken öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyifli vakit geçirme imkanı da buldular.

Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler ayrıca LAÜ Gastronomi Kulübü’nün Kıbrıs Mutfağı’na ait hazırladıkları yiyecekleri tatma fırsatı yakaladılar.

