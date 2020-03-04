Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar Kıbrıslı Rumları tedirgin etti.
Yunanistan’a yönelik mülteci akınını manşetlerinde değerlendiren Rum gazeteleri şu başlıkları kullandı:
Alithia: Yunanistan Çember Altında- Binlerce İnsanın Canı- Erdoğan’ın Kurbanları Meriç’i Geçmeye Çalışıyor- Yunanistan Mültecilerle Çevrelenmiş Halde- Binlerce Göçmen Kısa Bir Süre İçerisinde Avrupa’ya Yönelecek.
Politis: Meriç’teki Baskı Erdoğan İçin Kazanç Getiriyor- Avrupa Birliği Erdoğan’a Ödeme Yapmaya Hazır- Komisyon ile Almanya Yeni Tahsisatlar İçin Hazır- Mitsotakis ile Trump Dün Görüştü- AB Teyakkuzda- Frontex’ten Yunanistan Sınırlarına Yardım.
Haravgi: Avrupa Birliği Mülteci Problemi Konusunda Sorumluluklarıyla Karşı Karşıya- Türkiye’nin Sınırlarını Kapatması Söz Konusu Değil- Erdoğan Avrupa Sorumluluklarını Alsın Diyor- Frontex: Hızlı Müdahale Operasyonu- Mitsotakis, Avrupa Konseyi, Komisyonu ve Parlamentosu Başkanlarıyla Bugün Meriç’e Gidecek- BM: Yunanistan Siyasi Sığınma Başvurularını Askıya Alamaz.
Fileleftheros: Erdoğan’ın Çirkin Oyunu- Mültecilerin Türk-Yunan Sınırlarına Toplu Hareketi Örgütlü- Ankara’nın Politikaları AB’ye Baskı Yapıyor- Uzun Zamandır Planlanmış Bir şey- Erdoğan’ın Mültecilerle İlgili Hareketi o Anın Tepkisi Değil, Bunu Aylardır Hazırlıyor- Askeri Gücünden Destek Alıyor- Organize Plan- AB Türkiye’nin Düzenlediği Göçmen İstilasıyla Karşı Karşıya- Frontex’ten Hızlı Müdahale- AB İçişleri Bakanlarından da Olağanüstü Toplantı.
‘Göçmen istilası’
Yunanistan’a yönelik mülteci akını Kıbrıslı Rumları tedirgin etti
Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar Kıbrıslı Rumları tedirgin etti.
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