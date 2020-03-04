“Sınır kapılarının  kapatılması keyfi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sınır kapılarının kapatılmasının, Kıbrıs Rum liderliğinin attığı ciddiyetten yoksun, keyfi, tek yanlı ve ilişkileri zedeleyen nitelikte bir adım olduğunu belirtti. Özersay, Kıbrıs Türk siyasetinde herkesin bu adımın yanlış olduğuna dair birleştiğini ve genel bir konsensus sağlandığına dikkat çekti.

Özersay, “Madem ortada bir yanlış vardır, bunu hep birlikte yüksek sesle söyleyebilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Kıbrıs Rum siyasi liderliği bu adımı neden atmıştır sorusu değerlendirildiğinde şunları özellikle vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük bir ihtimalle ekonomik anlamda KKTC’nin nefes alışını engellemeye dönük bir adım olarak atılmıştır” ifadesini kullandı.

Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, bir süre önce de Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin yeşil hat tüzüğünde birtakım değişiklikler yaparak, ekonomik olarak KKTC’nin nefes alışını engelleme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Özersay, “Karşılıklı ticari alışverişlerin kendi aleyhine geliştiğini düşünerek tedbir almaya kalkışmıştır. Yeşil hat tüzüğünü tek taraflı olarak değiştiremeyeceğini bildiği için uygulama kodunu değiştirmeye gitmiştir. Aslında adı tüzüğün değiştirilmesi değil ama fiilen tüzüğün değiştirilmesi sonucunu doğuracak olan kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe koymaya çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

“Birlik görüntümüzü korumalıyız”

Sınır kapılarını kapatmanın Kıbrıs Rum tarafının başını ciddi şekilde ağrıtacağına vurgu yapan Özersay, “Tam da böyle bir zamanda kendimizde suç aramaya başlarsak, ‘neyi yapmadık da böyle oldu’ noktası üzerinde durursak Kıbrıs Rum siyasi liderliğine yapmaya çalıştığı şeyi gizleme imkanı veririz. Bu birkaç gün içinde bu görüş birliğini dillendirirken de o birlik görüntüsünü kaybetmemeliyiz” ifadesini kullandı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Dışişleri Bakanlığı olarak bu son gelişmeyle ilgili birtakım adımlar attık. Meseleyi sadece bir açıklama düzeyinde bırakmadık. Gerek Akyar gerekse Beyarmudu kapılarının kontrolü İngiliz üs yönetiminde olduğu için Birleşik Krallık yetkilileriyle temasa geçtik. Burada da benzer bir uygulama niyeti var mı diye sorguladık. Güney’de bulunan yabancı misyon şefleriyle temasa geçtik. Büyükelçilikle iletişime geçerek uygulamanın yanlış olduğunu, iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ekonomik ilişkilerin gelişmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdik. BM yetkilileriyle de bir temasımız oldu. AB yetkililerine de mektuplar göndermeye başladık. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm girişimleri yaptık.”

Rum liderliği manipülasyon yapıyor

Öte yandan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasidis’in 4 geçiş kapısını dayanaksız gerekçelerle kapatmasını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin bu kez, gerçek olmayan yasadışı mülteci geçişini öne sürerek halkını ve uluslararası toplumu kandırma çabası içerisine girdiği kaydedildi.