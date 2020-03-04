Ciddi bir kriz var

Türkiye'nin batı sınırlarını açması ve mültecilerin Yunanistan sınırına yığılmasıyla başlayan kriz, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek organları tarafından gözlemlendi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetlisi olarak Meriç sınırına gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andej Plenkoviç, helikopter ile sınır boyundaki gelişmeleri izledi.

AB yetkilileri daha sonra sınırdaki son durumla ilgili olarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından bilgilendirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Yunanistan'la dayanışma mesajı verdi, AB'nin birliğini sınayanların hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB delegasyonunun ziyaretinin, Yunanistan'ın sınırlarının birliğin sınırları olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Miçotakis ve AB yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda mültecilerin siyasete alet edilmemesi gerektiği vurguladı.

Miçotakis, Erdoğan’ı suçladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki mültecilerin Yunanistan sınırına yığılmasından doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Miçotakis, "Erdoğan Türkiye'yi ne yazık ki, insan kaçakçılığı yapanların durumuna düşürmüştür" dedi.

Kiryakos Miçotakis, "Aynı zamanda AB sınırları olan Yunanistan sınırlarını ve ülkesinin egemenlik haklarını savunmaya çalıştığını, oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki savaşı unutturmak ve dikkati başka yerlere çekmek için komşusu Yunanistan'ın sınırlarına mülteci gönderdiğini" söyledi.

AB: Türkiye mülteci anlaşmasına saygı göstermeli

AB yetkilileri ise Yunanistan sınırlarında alınan önlemler için Yunan hükümetini ve sınır muhafızlarını tebrik etti. Yetkililer, Türkiye'nin 2016'da AB ile imzaladığı mülteci anlaşmasına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, mültecilerin "yalan haberlerin tuzağına düştüklerini" söyledi.

Ursula Von der Leyen, "AB'nin birlik ve beraberliğini sınamak isteyenler büyük bir yanılgı içindedir. Türkiye bizim düşmanımız değildir ancak insanları da buna alet etmemelidir" dedi.

Bu arada mültecilerin durumu ile ilgili olarak Yunanistan'ın çağrısı üzerine Çarşamba günü AB İçişleri Bakanlarının, Cuma günü de AB Dışişleri Bakanlarının toplanacağı açıklandı.

Midilli'de karmaşa

Öte yandan, Yunanistan'da son 24 saat içinde 1000'e yakın mültecinin Türk kıyıları karşısındaki Yunan adalarına geçtiği açıklandı.

Midilli adasına çıkan 400 mülteciye iltica başvurusu hakkı tanınmadı. Bu mülteciler, "ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yunanistan hükümeti, son günlerde Midilli'ye çıkan mültecileri adadan alması ve Yunanistan'ın iç bölgelerindeki kapalı kamplara götürmesi için donanmanın adaya bir gemi göndereceğini açıkladı.

Bu haberin duyulması üzerine Midilli'deki Moria Kampı'nda yaşayan 2 bine yakın mülteci de kamptan çıkarak adanın limanında toplandı ve Midilli'yi terk etmek istediklerini belirten sloganlar attı.

Borisov: Erdoğan, zirve teklifimi reddetti

Bu arada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise euractiv.com'a verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci krizi için bir zirve toplanması önerisini kabul etmediğini söyledi.

Türkiye'yi ziyaret ederek Erdoğan ile görüşen Borisov, "Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve Almanya arasında başkentleri Sofya'da bir zirve düzenlenmesini önerdiğini ancak Erdoğan'ın Miçotakis ile aynı masada oturmayı reddettiğini" söyledi.