Ölü sayısı 3 bini aştı

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüsü bugüne kadar 65'in üzerinde ülkede görülürken en son Türkiye'nin kuzeyindeki Ukrayna'ya sıçradı.

İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2336'ya yükseldi.

İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2502 oldu.

İngiliz hükümetinin corona virüs (Covid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.

Başbakan Johnson, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceğini açıkladı.

Vaka da ölüm de arttı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

İtalya'da ölü sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 502'Ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi.

Avrupa'da vaka sayısında artış

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 vaka daha tespit edilmesiyle yeni tip corona virüs taşıyanların sayısının 204'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Morbihan bölgesinde 92 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

İsviçre'de de 26 kantonun 13'ünde virüs tespit edilirken, toplam teyitli vaka sayısı 55'e ulaştı. Aargau kantonundaki bir anaokulunda 44 öğrenci ve 8 öğretmen karantinaya alındı. Ülkedeki futbol maçları da ertelendi.

İngiltere'de olağanüstü eylem planı

İngiliz hükümetinin corona virüs (Covid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı. Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.

İran'da can kaybı artıyor

İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi.

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

İran'da 23 milletvekilinde corona virüs vakası

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı" dedi.

ABD'de altıncı ölüm

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip Corona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.