Tasarrufa  şimdiden  başlanmalı

Gözde Süreç SARI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Dr. Burhan Nalbantoğu Hastanesi’ndeki yangın ve Türkiye’den suyun arıza nedeniyle getirilememesi ele alındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Suda Acil Durum Önlemleri” konulu konuşmasında, yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmaması adına yapılması gerekenlere değindi.

Türkiye’den gelen suyun tamirine yönelik çalışmalarda henüz ihalenin yapılmadığını söyleyen Şahali, suyun hayatın devamı açısından olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yerel su kaynaklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Şahali, patlak borunun 8 Ocak’ta kamuoyu bilgisine getirildiğini ve üzerinden iki ay geçtiğini ve ihale açıldıktan sonra da iki ay geçmesinin beklendiğini belirtti.

Şahali, tamirin sona ereceği zamana bakıldığında rezervler konusunda alarm zillerinin çalması gerektiğini söyleyerek, tasarrufa ilişkin çağrı yapılmadığını kaydetti.

Yaz mevsiminde susuz kalmamak için hemen şimdi harekete geçmek gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığın tasarruf yönünde çağrı ve çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Oğuz: Tasarruf her dönem şart

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyla KKTC’nin yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının her dönem şart olduğunu kaydeden Oğuz, Devlet Su İşleri’nin arızaya yönelik tamir çalışmalarının sürdürdüğünü, bitiş tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Su Dairesi’nin kuyuların bakımına yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Oğuz, susuz kalmaya yönelik bir risk olmadığını kaydetti.

Tünel projesiyle ilgili bilgi veren Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının kullanımında arıtma kullanmanın önemli olduğunu söyledi. Oğuz, Güzelyurt’ta bunun yapıldığını, Gazimağusa’da ise sorunun devam ettiğine işaret ederek, kaynak sıkıntısı değindi.



İncirli: Yurttaşın ciğeri yandı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hastane Yangını ve Kriz Yönetimi” konulu konuşmasında, hiç bir sorun yaşanmaması gereken bir yerde, sağlık hizmetlerinin amiral gemisinde yaşanan yangının yurttaşın ciğerini yaktığını belirtti.

İncirli, yangının bir bina yanmasının ötesinde olduğuna işaret ederek, binlerce insanı etkileyen bir binanın gözetilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. İncirli, yangının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara da yol açabileceğini kaydetti.

Hastaların tahliyesi ve yangının söndürülmesi sırasında görev alan herkese teşekkür eden İncirli, iki hastanın hayatını kaybettiğini, hastalara kapılarını açan özel ve kamu hastanelerine de teşekkür etti.

Pilli: Kimyasal maddeye rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

Yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını ve yapılan ölçümlerde de kimyasal maddeye rastlanmadığını kaydeden Pilli, tüm ölçümlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hastanede çok güzel bir tahliye yapıldığını kaydeden Pilli, sivil savunma, itfaiye, polis, asker, sağlık çalışanları ve halka teşekkür etti.

Dumandan etkilenen veya yanan bir kişi bulunmadığını söyleyen Pilli, cihazlara bağlı hastalarla kalp bölümündeki kişilerin tahliyesinin hassas bir süreç içerdiğini ve iki vefat yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Pilli, yanan kısmın kalp damar cerrahisi bölümü olduğunu, süratle hastanenin açılacağını ancak gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Çalışan bölümleri açıkladı

Türkiye’den teknik eleman gelmediğini söyleyen Pilli, “Bizim kendi elemanlarımız vardır. Onlar görev almıştır” dedi.

Pilli, aayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezinin çalışmakta olduğunu söyledi.

Şu anda kardiyovasküler servisinin izole edildiğini kaydeden Pilli, sigortanın, sorumluluğunda olan yerlerin tamirini üstleneceğini belirtti.

Vekiller güncel konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

Sırasıyla YDP Milletvekili Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit ve UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşma yaptığı genel kurulda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirileri yanıtladı.

Arıklı, uzman askerlerin sorunlarını anlattı

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Mukaveleli Uzman Askerlerin Sorunları” konulu konuşmasının başında Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışı seyahatlerine eleştirilerde bulundu. Arıklı, “Başbakana birilerinin ülkede politika yapması gerektiğini hatırlatmasında fayda var” dedi.

Profesyonel askerliğin ülkede hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Türkiye’nin bu yönde çalışmalar yaptığını ve gençlere alternatifler sunulduğunu belirtti. Arıklı, Türkiye’deki örneklerle ilgili bilgi verdi. “Bedelli askerliğin önünü açmalıyız” diyen Arıklı, yeni bir askerlik sistemi uygulanabileceğini belirtti.

Mukaveleli askerlerin sıkışık ve kötü durumda olduklarını, sorunlarını anlatamadıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını söyleyen Arıklı, önceki dönemde GKK Komutanına sorunları anlattığını ve yanıt aldığını belirtti.

Arıklı, kıdem konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını ifade ederek, kadınlarda 40, erkeklerde 45 yaştan itibaren sivile geçiş yapıldığını, madden ve manen kayıplar yaşadıklarını kaydetti.

Erhan Arıklı, barem artışları, lojman ve Güven Yapı Koop başvuruları konusunda da sıkıntı yaşandığını belirtti.

Siyasi otoritenin çözmesi gereken konular bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Barem ve kıdem konularını halletmemiz gerekiyor ki profesyonel askerliğe geçiş için adımlar atmaya başlayabilelim. Uzmanlığı cazip hale getirmeli, sorunları çözmeliyiz” dedi.

Oğuz: Savunmanın bütçesi hibe

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, profesyonel askerliğin değerlendirilebileceğini belirterek, savunmanın hibe bir bütçe olduğuna dikkat çekti.

Oğuz, mukaveleli askerlerle ilgili 2015’te çıkan bir yasayla bazı iyileştirilmeler yapıldığını, sorunların bir nebze çözüldüğünü kaydederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dursun Oğuz, mukaveleli erbaş uzman asker bulunamayacak günlerin gelebileceğini çünkü ücret ve şartlarının cazip olmadığını kaydederek, buna yönelik çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, Güven Yapı Koop ile ilgili statü farklılıklarını giderme yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, askerlikle ilgili Türkiye’de alternatiflerin getirildiğine işaret ederek, ülkede bunların yapılmasının maddi kaynakla mümkün olabileceğini belirtti.

Hamzaoğulları: Destek alan 331, yatırım yapan…

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Balıkçılıkla İlgili Vermiş Olduğu Doğrudan Gelir Desteği” konusunda konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, balıkçılık yapan Doğrudan Gelir Desteği’nin 331 kişiye verildiğini ancak sosyal sigortasını yatıran kişi sayısının 64 olduğunu söyledi. Hamzoğulları, “64 kişi sosyal sigortasını yatırıyorsa, 260 kişi fazlalığı nasıl buluyorsunuz? Bu para neye dayanarak verildi” diye sordu



Oğuz: Ortada yasa dışı bir durum yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, destek yasası kapsamına göre 331 kişinin doğrudan gelir desteği alma hakkı bulunduğunu ve yasal olmayan bir durum olmadığını belirtti.

Denizden daha fazla ekonomik değer sağlamak gerektiğini dile getiren Oğuz, eldeki teşvikleri verimli halde kullanmanın önemine işaret etti.

Sınır ve yasaklarla değil, hak edilene göre teşvik verilmesinin önemine değinen Oğuz, yeni bir yasal çalışma yapıldığını kaydetti.

Özyiğit: Eğitimde neler oluyor?

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Eğitimde Neler Oluyor?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Özyiğit, Girne’deki çöken okul inşaatının durumunun ne olduğunu sordu. Özyiğit, “Gerçekten ne olduğunu toplum bilmeli, gizli kalmamalı. Kalıpçı hatası var dendi. Peki ne gibi yatırım uygulandı” dedi.

Öğrenci taşımacılığında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, daha sağlıklı bir sistem kurmak gerektiğini söyledi. Özyiğit, usulsüzlükler bulunduğunu ve ödeme sorunu yaşandığından bir kaos ortamı yaşandığını belirtti.

Özyiğit, ayrıca korona virüse karşı okullarda ne gibi önlemler alındığını sordu.

İran ve Nijerya’dan gelen öğrencilere yönelik ne gibi tedbirler alındığını soran Özyiğit, kayıt kabul sisteminin çalışıp çalışmadığını sordu.

Çavuşoğlu: Gecikme siyasetle ilgili değil

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’deki okulun çökmesinin nedenlerine değinerek, raporun gecikmesinin siyasetle ilgili olmadığını, gelecek yıl çocukların o okulda öğrenim göreceğini belirtti.

Taşımacılığın halen ilkel bir şekilde yapılmaya devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl ödeme gecikmesinin, Maliye’den değil de, evrakların tamamlanmamasından kaynaklandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’nın hayır kurumu ilan edildiğine işaret ederek, vakfın özel okul açabilmesi için hukuki bir engel olmadığını ancak her ilçeye açılmasını uygun bulmadıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, bakanlık ve halkın imajını zaafa uğratacak bir adım atmayacaklarını dile getirdi.

Töre: Şehitler verilmeden istiklal korunmaz

UBP Milletvekili Zorlu Töre “İdlib’deki Şehitlerimiz ve Kıbrıs’ta Sınır Kapıları” konusunda konuştu.

Şehit düşen tüm Mehmetçiklere rahmet dileyen Töre, kutsal şehitlerin özgürlük ifade ettiğini belirtti. Şehit ve gazileri unutmamak gerektiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının binlerce şehit vererek bugüne geldiğini kaydetti. Töre, “Şehitler verilmeden istiklal korunmaz” dedi.