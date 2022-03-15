‘Ödül’ beğenildi

Girne ve Çatalköy Belediyelerinin düzenlediği Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında “Ödül” oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ve her iki belediyenin de meclis üyelerinin katıldığı tiyatro gösterisi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi. Gibetsu Gençlik tarafından hazırlanan “Ödül” oyununu çok sayıda tiyatro sever izledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tiyatroda yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi’nin kardeş şehir olmasıyla ileriki günlerde yapılacak iş birliğinin ilk adımlarını attıklarını belirtti.

Güngördü, sanatın birleştirici gücü ağırlık basmadığı sürece savaşların durulmayacağına dikkat çekerek, sanatı her zaman savunacaklarını ve tiyatronun da tüm sanatların bileşkesi olduğunu bu nedenle de çok önemli olduğunu ifade etti.