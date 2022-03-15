Barış olmuyor savaş sürüyor

Ukrayna-Rusya savaşı dün de devam etti. Savaş sürerken, iki ülkenin heyetleri video konferans yoluyla bir araya geldi. Dördüncü kez bir araya gelen taraflar arasında dün de uzlaşı sağlanamazken, müzakerelere bugün devam edileceği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rus güçleri dün başkent Kiev'i vurdu.

Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde ve araçlarda ağır hasar oluştu.

Bu arada Mairupol kentindeki saldırıya uğrayan doğum hastanesinde ağır yaralanan kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

Donetsk'e saldırısında en az 20 kişi öldü

Öte yandan Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar zarar gördü

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırılarında 90 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun da yaralandığı belirtildi. En fazla can kaybının Kiev bölgesiyle Harkov, Donetsk, Çernihiv, Sumy, Herson, Mikolayiv ve Jitomir'de yaşandığı belirtildi.

Müzakereler sürüyor

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin, video konferans yoluyla devam ettiği bildirildi.

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile müzakereler, hafta sonu dahil her gün video konferans yoluyla gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.