Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 19 bin 78 test sonucu 388 Covid -19 vakası saptandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 111 bin 926 test sonucu 3782 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; vakaların 163'ü Lefkoşa, 94'ü Girne, 94'ü Gazimağusa, 17'si Güzelyurt, 8'i İskele, 12'si Lefke'den.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 6103256.

Toplam vaka sayısı 73741

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 69857.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 3682.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 32.

Karantinadaki vaka sayısı 3643.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 204.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 747.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 212.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik Sayısı 222.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 1912.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 135859.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 111 bin 926 test çerçevesinde 3 bin 782 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında son 24 saat içerisinde Covid-19 kaynaklı ölüm olmadığı belirtilirken, şu anda 101 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 14’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 356 bin 784 vaka tespit edilmiş oldu.