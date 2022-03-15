Rota çizildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gecikmeli olarak saat 13.15’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı. İlk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi ve sürekli komitelerle diğer komitelerdeki üye sayıları ile partilerin hangi milletvekilleriyle temsil edileceğine ilişkin kararlar okunarak onaya sunuldu. Başkanlık Divanı kararı okunarak onaylandı.

Buna göre, siyasi partilerin komitelerdeki üye sayıları ve üyeleri şöyle:

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi: 5 üye-UBP 3: Olgun Amcaoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan/ CTP 2: Fikri Toros, Salahi Şahiner

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi: 5 üye -UBP 3:Yasemin Öztürk, Fırtına Karanfil, Sadık Gardiyanoğlu/CTP 2: Ongun Talat, Ürün Solyalı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 5 üye-UBP 3 Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler/CTP 2: Filiz Besim, Devrim Barçın

Sayıştay Komitesi: 5 üye-UBP 3: Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak/CTP 2: Ceyhun Birinci, Teberrüken Uluçay

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere oluşturulan geçici ve özel komite 5 üye- UBP 3: İzlem Gürçağ Altuğra, Hüseyin Çavuş, Ahmet Savaşan/CTP 2: Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 üye-UBP 4: Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Fırtına Karanfil, Ziya Öztürkler/ CTP 3: Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Biray Hamzaoğulları.

Meclis Genel Kurulu’nda YÖDAK üyeliğinin seçiminin Hukuk ve Siyasi İşlerde yeniden görüşülmesi kabul edildi.

Daha sonra Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un gün ve saatlerini belirleyen kararı onaya sunuldu. Bu karara göre, Meclis’in bugünden başlayarak pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim etkinliklerini saat 10.00’da toplanarak görüşmesine karar verildi.

Şahali: Pazartesi ve perşembe toplanmayı önerdik

CTP Milletvekili Erkut Şahali bu sırada söz alarak, ülkenin imkanları ve ihtiyaçları doğrultusunda öneri yaptıklarını, Meclis’in kaynak verimliliği esas alınarak çalışmaları gerektiğini dün 10.00’da toplanması gereken Meclis’in 13.00’te toplandığını ve uzayan saatlerin kaynak tüketimine sebep olduğunu belirtti.

Bu nedenlerle kendilerinin Meclis’in toplantı günlerinin pazartesi ve perşembe olmasını talep ettiklerini ancak yurt dışı temaslar bahane edilerek kabul görmediğini anlattı.

Dinçyürek: Salıyı uygun gördük

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, Meclis’in denetleme gününde ilgili bakanın genel kurulda olmasının çok konuşulduğunu bu nedenle de Salı günü olmasını uygun gördüklerini belirtti.

Dinçyürek, milletvekillerinin yurt dışında olması nedeniyle Meclis’in perşembe değil de salı toplanmasını uygun bulduklarını, amaçlarının genel kurula daha fazla sayıda kişinin katılmasına imkan sağlamak olduğunu söyledi.

Meclis’in gelecek birleşimi 21 Mart’ta

Toplantıda daha sonra Danışma Kurulu’nun Meclis’in gelecek birleşimiyle ilgili yarınki birleşimin ertelenerek 21 Mart’ta yasama faaliyetlerinin yapılması kararı onaylandı.

UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesinde yapılan değişikliklerle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tezkereleri de okundu.

Özersay’dan ilginç eylem

Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sabahtan beri beklediklerini ve şu anda da Başbakan Genel Kurul’a katılmadığı sürece süresini susarak kullanacağını söyledi. Özersay daha sonra sorularının Başbakan’a iletileceğinin söylenmesi üzerine konuşmasına devam etti.

Özersay, kabinede tarihe geçecek şekilde yapılan değişikliklerin ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun neden görevden alındığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Önce değişiklik olmadığını söyleyip ardından kabine değişikliğine gidilmesinden memnun olmadıklarını devletin hükümetin itibarının zedelendiğini kaydeden Özersay, elçiliğin ziyaretin teknik olduğunu söylediğini, bu yeni oluşumun bu konuyla alakası var mı bilmek istediklerini belirterek, Başbakan’ın bu konuları Meclis kürsüsünden açıklamasını istedi.

Özersay, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için neler yapılacağını herkesin bilmek istediğini kaydederek, dün akşam TC Tarım Bakanlığı’nın aldığı kararlardan KKTC’nin nasıl etkileneceğini bilmek istediğini belirtti.

Erhürman: İnanılır gibi değilsiniz

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in geç toplanmasını eleştirdi. Erhürman, sabahtan beri Genel Kurul için beklediklerini, Tıp Bayram’ının her sene aynı tarihte yapıldığını ancak hükümetin kendilerini 10’da toplantıya çağırmasına rağmen hükümet mensuplarının kutlamaya gittiğini söyledi.

Meclis Başkanı Töre’nin İç Tüzüğün maddelerini okumasını eleştiren Erhürman, “Meclis’i saatinde toplayamayanların kaç dakika konuşacağımıza karar vermeye hakkı yoktur” dedi.

Meclis Başkanı’nın 5 turda seçilebilmesini de eleştiren Erhürman, “İnanılır gibi değilsiniz” dedi.

Erhürman, bir kişinin bile Hasipoğlu’nun istifa ettiğine inanmayacağını, Hasipoğlu’nun istifa ettirildiğini bunun sadece kendi görüşü olmadığını kaydetti.

“Ertuğruloğlu 2 hafta önce çok meşguldü o yüzden mi Taçoy’u Dışişleri Bakanı yapmıştı?” diye soran Erhürman, “Hükümetin ve devletin de itibarını yerle bir ettiniz” diye konuştu.

İstikrar söylemiyle seçime girenlerin 3 haftada kabine değiştiğine işaret eden Erhürman, kendi grubunu yönetemeyenlerin ülkenin içinde bulunduğu krizi yönetmesinin söz konusu olmadığını belirtti.



Vekiller ne konuştu?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Otokrasi Heyulası Altında Ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Hükümetin Krizi, Haysiyet ve Kıbrıslı Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hayat Pahalılığı Ödeneği ve 100 Bin Ücretli İnsanın Durumu” başlıklı bir konuşma yaptı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart Tıp Bayramı, Yaşlı Bakım Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Halkın Parti Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Kıbrıs Türk Siyasetinin Geldiği Nokta” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, “Merkezden Yerele Ülkemizdeki Demokrasi Krizi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşlı Bakım Evleri, Huzurevleri ve Eksik Yasal Mevzuatlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Meşruiyet sarmalında demokrasi, irade, ülke sorunları ve TC ile ilişkilere dair başbakanın açıklaması gerekenler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı “Kamu Yönetiminde ve Siyasi Partilerle Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı güncel bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da “Kıbrıslı Türklerin Bağımsızlık Çıkmazı” konulu güncel bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Acil çözülmesi gereken sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’in, “Madde ve dijital bağımlılık” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “Mazot Zammı ve Toplu Taşımacılık” ile ilgili konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sözlü sorulara geçildi. Milletvekillerinin sözlü sorusunun olmaması nedeniyle Meclis Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 21 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

