Tıp Bayramında söz verdi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülke genelindeki hastane ve sağlık birimlerinin altyapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini belirtti.

Sucuoğlu, halka, en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak için ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, ülkenin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, mensubu olmaktan onur duyduğunu ifade ettiği tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık hizmetlerinin, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez katkılar olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “İnsan sağlığını koruyarak insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen, bu kutsal mesleği yerine getiren de tıp çalışanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, tıp çalışanlarının sadece sağlık sorunlarını en doğru yöntemlerle tedavi etmekle kalmayıp, büyük bir özveri ile insanların zor zamanlarında psikolojik olarak da rahatlamaları için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduğunu belirtti.

“Sağlık alanında hizmet vermek, ciddi bir sabır, yürek ve emek gerektirmektedir” diyen Sucuoğlu, son dönemde yaşanan Covid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde de doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduklarının altını çizdi.

“En büyük pay hiç şüphesiz onlara ait”

“KKTC olarak bu süreçten en az hasarla kurtulmamızda ve bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkmamızda en büyük pay hiç şüphesiz onlara aittir” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, tüm zor şartlara rağmen görevini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen doktorların ve sağlık çalışanlarının, özellikle bu zor süreçteki çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti.

Sucuoğlu, halka, en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak için ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Sucuoğlu mesajında son olarak, “Bu anlamlı hafta vesilesi ile en kutsal mesleklerden birini icra eden tüm emekli ve halen çalışmakta olan hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerine yer verdi.