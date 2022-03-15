Başkent Lefkoşa’da dün toplu taşımacılık yapanların eylemi nedeniyle tansiyon yüksekti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkedeki toplu taşımacılığı durduran Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Meclis önünde toplanarak, taleplerini bildirdi.

İki birliğin eylemine Taksiciler Birliği de destek verirken, toplu taşıma yapılmadığı için öğrenciler okula gidemedi.

Eylem akşam saatlerinde hükümetle yapılan görüşmelerde uzlaşı çıkması üzerine askıya alındı.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı, eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Topaloğlu, hükümet ile yapılan görüşmelerde mutabık kaldığımızı, eylemimizi askıya aldığımızı, toplu taşımacılığın tekrardan başlatıldığını kamuoyuna duyururuz” dedi.

Taşımacılar meclisin kapısına dayanmıştı

Akaryakıt zamlarından dolayı isyan noktasına gelen toplu taşımacılar, dün saat 09.30 sıralarında Meclis’in kapısına dayanmıştı.

Korna çalarak meclise gelen eylemciler, minibüslerini Meclis bahçe kapısına park etmişti. Yetkililere seslerini duyurmak isteyen taşımacılar, korna çalarak meclis salonunda bulunan siyasilere çağrı yapmıştı.

Taleplerini anlatan eylemciler, akaryakıt zammı nedeniyle toplu taşımacılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade etmişti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu eylemde yaptığı konuşmada zamlar nedeniyle toplu taşımacılığın bitme noktasına geldiğini belirtti. Topaloğlu, toplu taşıma konusunda ciddi bir devlet politikasına ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

KTTTB Başkanı Menteş Aytaç ise, mazot fiyatlarındaki artışa işaret ederek, “zamlar bizi mazot alamayacak hale getirdi” demişti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bekir Akandere de eylemde konuşarak, toplu taşımacıların hükümetten beklentilerini tekrarlamıştı.

Eylemde konuşan Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar da, yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, kendilerine akaryakıt desteği sağlanmasını istemişti.

Taşımacılar şu taleplerde bulunmuştu

1-Akaryakıt zamlarının geri alınması,

2-Toplu taşımacılara akaryakıtın fonsuz ve KDV’siz verilmesi,

3-Ülke genelinde toplu taşımacılığın sürdürülebilir ve çağdaş bir yapıya kavuşması için ivedi şekilde çalışmalar yapılması,

4-Taşımacılık tarifelerinin artırılması,

5- Sektör çalışanlarının ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarına destek verilmesi.

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