Tıp Bayramı buruk kutlandı

Tuğçe Ü. AYDIN- Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hidden Garden’da Tıp Töreni düzenledi. Pandemi nedeniyle son 2 senedir yapılamayan törende, bu yıl da sağlık alanında yaşanan sorunlar getirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hepimizin gönlünde daha güçlü bir KKTC yatıyor. Daha müreffeh ve geleceğe daha iyi sağlık hizmetleri verebilecek bir yapı için hepimiz çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sağlıklı, sistemine daha fazla güvenen bir KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bunu hak ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya acımasızdır. Birbirimize kenetlenmek ve Anavatan TC ile iyi ilişkiler içinde buradaki yapıyı daha müreffeh, fazla özgüvenle gelebilecek bir noktaya getirmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Meclisin yarısı doktor ama…

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise, Meclis’in neredeyse yarısının doktor olduğu dönemde dahi sağlıktaki sorunların arzu edilen şekilde çözülemediğini belirterek, bunun nedeninin siyasi istikrarsızlık olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Hiçbir arkadaşımız hangi partiden olursa olsun arzu edilen sürede görevini tamamlayamadı. Projeleri yarım kaldı. Bir yılda-bir buçuk yılda bir hükümet değişti. On yıllardır bu şekilde…” diye konuştu.

“500 yataklı hastaneyi açmada kararlıyız”

Sağlık Bakanlı Ali Pilli ise, tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni tamamlayarak, hizmete açmakta kararlı olduklarını da vurguladı.

500 yataklı hastaneyle alakalı yeni ihale sürecinin devam ettiğini ifade eden Bakan Pilli, “Sağlık Bakanlığı olarak yaşanan bu sürecin de yakın takipçisi durumundayız” dedi.

Törene katılım yoğundu

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı milletvekilleri, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler ve doktorlar katıldı.

Tören, pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Törende, basın ödülleri, kurumsal ödüller ve teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca meslekte 25’inci ve 50’nci hizmet yıllarını dolduran hekimlere plaket ve onur belgeleri de takdim edildi.

Ökten’in konuşması ortamı gerdi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2.Başkanı Ali İhsan Ökten, herkesi selamlayarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Ökten sözlerine, “Mustafa Kemal Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demişti. Bugün ise bizlere ‘Giderlerse gitsinler’ denmektedir” diye devam etti.

Tıp örgütlerinin tarihinin sadece eğitim tarihi değil, eylemlilik, demokrasi, barış, özgürlük tarihi olduğunu ifade eden Ökten, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarının, 14 Mart 1919’da İngilizler tarafından İstanbul’un işgali sırasında tıbbiyelilerin başlattığı anti-emperyalist direnişe dayandığını söyledi. Ökten, Kıbrıs’ta Dr. Fazıl Küçük’ün de İngiliz ve Yunanlılara karşı anti-emperyalist mücadelesine de işaret etti.

Mesleğin saygınlığını ve onurunu değersizleştirenlerin tıbbiye ve tıbbiyelerinin tarihini okuması gerektiğini ifade eden Ökten, Covid-19 salgınında en çok hayatını kaybeden ve hastalananın doktorlar ve sağlık çalışanları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’dan eleştiri

Bu sırada Cumhurbaşkanı yerinden, Ersin Tatar, “Biz burada KKTC’de Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Sizin kendi meselenizi orada tartışın” dedi. Bunun üzerine Ökten, meslektaşlarından dinlediği sorunların aynı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Konuşmasına devam eden Ökten, sorunun para olmadığını dile getirerek, “Sorunları anlatıp başınızı ağrıttığınız için özür dilerim” ifadelerini kullandı. Ökten, hekimlerin insanca yaşamasını, yaşatmasını istediklerini belirterek, genç meslektaşlarının ülkeden gitmesini, şiddet iklimin ortasında çalışmak ve 5 dakikada hasta bakmak istemediklerini söyledi. Ökten, hak etmedikleri şeyleri reddettiklerini belirtti.

Gürkut: Sorunlar bunca yıldır çözülmedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da, törende meslektaşlarının aynı sorunlara değindiğini ifade ederek, bunca yıldır sorunların hala çözülememesini eleştirdi.

Dünyada zaten var olan çatışma ve savaşlara yenilerini eklendiğini, pandeminin devam ettiğini, aşıya, ilaca, temiz suya erişemeyen insanlar olduğunu, yoksulluğun arttığını, gelir dağılımındaki uçurumun derinleştiğini kaydetti.

Ülkeye bakıldığında uluslararası hukuka dahil olunmasından dolayı yaşanan sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Gürkut, panademiyle ekonominin daraldığını, bağımlılığın arttığını, halkın alım gücünün açlık sınırına dayandığını, işsizliğin arttığını ve bütün bunların halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Teşkilat yasaları, Hekim Yasası, Güzellik Merkezleri Yasası ve bunlar gibi bir çok yasanın çıkmadığını, derme çatma yerlerde tıbbi hizmetlerin verildiğini ve denetlenemediğini söyleyen Gürkut, ülkede birbiri ardına açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerini planlamaya dahil olmadığını ve denetlenmediğini kaydetti.

Ülke için toplum sağlık eğitimi verilmesi ve aşılamaların düzenlenmesi gibi bir çok ihtiyaç olduğunu, maalesef kamu hastanelerinde altyapı, ilaç tıbbı malzeme, personel ve araç gereç eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Gürkut, tüm bunların geliştirilerek, uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gürkut, 14 Mart Tıp Bayramı'nın kökenine de değindiği konuşmasında, Türkiye’deki meslektaşlarının verdikleri mücadeleye değinerek şunları kaydetti:

“2 yıldır pandeminin zorlu şartlarında canları pahasına çalışan meslektaşlarımızın gördüğü muameleyi kabul etmiyor ve Kıbrıs’tan dayanışma duygularımız ve selamlarımızı gönderiyoruz.”

Morris: Zor günler yaşandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris, 14 Mart Bayramı’nda yine buluştuklarını belirterek, pandemi ve ekonomik krizle zor günler yaşandığını ifade etti.

İlaç ve altyapı eksikliği nedeniyle hekim ve hastalar arasında sorunlar yaşandığını dile getiren Morris, meslektaşlarının fırsat bulduğu anda kamudan ayrıldığına dikkat çekti.

Acil servislerde istifaların arttığını vurgulayan Morris, pandemi ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklı özelde hizmet veren kliniklerin giderleri için mücadele verdiğini anlattı.

Ülkede tıp fakültelerine öğrenci alımına devam edildiğini ifade eden Morris, gerekli standartlar ve kalite sağlandığı takdirde eğitim adası olunabileceğini söyledi.

Morris, tüm olumsuzluklara rağmen hekimlerin daha iyi ve güvenli, bayram tadında bir tıp bayramı geçirmeyi temenni ederek, devlet yetkililerine, hekimlerin taleplerinin dikkate alma çağrısı yaptı.

Asvaroğlu: Sağlık plan ve sistem işidir

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu da, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, dünyada savaşların devam ettiğini, savaşın ülke yakın tarihinde de yaşadığını anımsattı.

Hayatın, sağlıklı güvende olmanın değerinin her zaman unutulduğuna işaret eden Avsaroğlu, sağlığın plan ve sistem işi olduğunu, adada oturmuş bir sağlık sistemi olmamasını eleştirdi.

Taşçıoğlu: YÖDAK kararları gözden geçirilmeli

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, konuşmasında pandemi ardından gerçekleştirilen ilk fiziki tıp bayramı töreni olduğuna işaret ederek, pandemi döneminde görevde olan Sağlık Bakanı ile bugünkü Sağlık Bakanı’nın aynı kişi olduğunu, o günlerden bu günlere zaman zaman diyalog yoluyla, sağlık çalışanları ve hekimlerin gerçekten büyük özverisiyle gelindiğini kaydetti.

Kamu sağlık hizmeti nasıl verilmez denirse, Türkiye’nin buna önemli bir örnek olduğuna işaret eden Taşçıoğlu, sağlık çalışanlarına zorla, tehditle işlerini yaptırmaya çalışıldığını ifade etti.

Taşçıoğlu, Türkiye’deki hekimlere Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını gönderdiğini ifade ederek, ülkede tıp eğitimi konusunda yaşanan sıkıntılara da değindi.

Ülkedeki tıp eğitimi konusunda YÖDAK’ın kararlarını gözden geçirmesi önersinde bulunan Taşçıoğlu, tıp eğitimi konusunda, özel okullar ve hastaneler yerine devletin esas rol oynayacağı bir eğitim sistemi üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu: Siyasi irade aciz

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu konuşmasında, “Hekimlerin bayramı olan bizlerin yarım asırdır devam eden sağlıktaki sorunlar ve çözümlerini anlatmaktan, sizlerin dinlemekten bıktığı, siyasi iradenin de gerçekleşmeyecek vaatlerini dinlediğiniz tarihteki benzer törenlerden hiçbir farkı olmayacak olan 2022 yılı Tıp Bayramı açılış törenine hoş geldiniz” dedi.

“8 yıldan beridir birliğin başında olan biri olarak siyasi iradenin aciz ve vizyonsuz” olduğunu iddia eden Gardiyanoğlu, “Ülkede siyaset, bıkmadan usanmadan, gerçekleştirmeyeceği vaatler verme sanatına dönüşmüş durumdadır” şeklinde konuştu.

“14 Mart Tıp Bayramı ülkemizdeki siyasi iradenin sağlığı yönettiğini iddia edenlerin topluma ve hekimlere hesap verme günü olmalıdır” diyen Gardiyanoğlu, sorunların anlatıldığı günün bayram olarak kutlanmaması gerektiğini savundu.

Ülkedeki politikacılara belli bir yaştan sonra siyasetten çekilmeleri çağrısı yapan Gardiyanoğlu, sağlıkta sorunları çözmek adına yarın sabah seferberlik ilan edilmesi çağrısında da bulundu.